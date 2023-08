Addio a un passo, si scatena l’asta per il calciatore del Napoli!

Dopo settimane di dubbi sul suo futuro al Napoli, arriva la svolta che certifica l’addio. Rudi Garcìa dovrà rinunciare al suo centrocampista.

La Serie A è finalmente ricominciata. Il Napoli, nel tardo pomeriggio di ieri ha aperto il sipario sul nuovo campionato e ha fatto il suo debutto con il tricolore cucito sul petto. Alla vigilia del match contro il Frosinone erano tante le incognite che attanagliavano la mente e i pensieri dei tifosi del Napoli. Il cambio di allenatore e l’addio di Kim avevano spaventato l’ambiente partenopeo. A complicare i piani è stato l’infortunio subìto a Castel di Sangro da Frank Anguissa. A causa di un problema muscolare il centrocampista camerunese non ha giocato dal 1′ minuto. Al suo posto ha debuttato Jens Cajuste.

Paura che si è subito rinvigorita quando dopo 5′ di gioco il Napoli è andato sotto nel punteggio per un fallo da rigore proprio di Cajuste. La prestazione del centrocampista svedese è stata parecchio opaca e Garcìa ha preferito sostituirlo all’intervallo. Il Napoli, dopo un inizio contratto, però, ha iniziato a giocare a buoni livelli, ha alzato il ritmo e ha trovato le reti di Matteo Politano e Victor Osimhen che hanno ribaltato il match prima dell’intervallo. Nel secondo tempo i pericoli verso la porta difesa da Alex Meret sono stati pochi e Osimhen ha trovato anche la doppietta che ha chiuso il match.

Con ogni probabilità, per il prossimo match di Serie A, contro il Sassuolo, Garcìa avrà a disposizione una nuova risorsa. Nella giornata di oggi arriverà in Italia per sostenere le visite mediche Gabri Veiga. Talento cristallino classe 2002 del Celta Vigo, Veiga è pronto a vestire la maglia azzurra per 35 milioni di euro più bonus.

Si avvicina l’addio al Napoli: le ultime

Per un centrocampista che arriva, c’è un centrocampista che parte. Non si tratta di Piotr Zielinski che ha deciso di restare al Napoli rifiutando l’offerta faraonica dell’Al Ahli, ma di Gianluca Gaetano.

Il centrocampista partenopeo è alle prese con un infortunio al piede subito nell’ultima sfida del campionato scorso. Garcìa non ha mai potuto vederlo all’opera e ora sembra molto vicino il suo addio.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il classe 2000 del Napoli abbiamo molto mercato tra Serie A e Serie B.

A contendersi le prestazioni del numero 70 azzurro sono addirittura sei club. Si tratta di Empoli, Hellas Verona e Frosinone in Serie A, mentre in Serie B ci sono Parma, Sampdoria e il Bari di De Laurentiis.

Per il talento partenopeo sembra che sia pronta a scatenarsi una vera e propria asta di mercato. Non è ancora chiaro quale sarà la sua destinazione, ma quel che è certo è che Gaetano è molto vicino a dire addio al Napoli.