Veiga-Napoli, è fatta? Meluso glissa: il commento

Il ds del Napoli, Mauro Meluso parla ai microfoni di DAZN

Poco prima del match contro il Frosinone, il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Meluso sull’affare Veiga

Dopo Juan Jesus, è stato il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, a rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Mi unisco al cordoglio dell’Italia calcistica per la morte di Carlo Mazzone. Perdiamo una grande figura, ma sopratutto un grande uomo. Frosinone? È una partita che noi affrontiamo con grande responsabilità perché siamo i campioni d’Italia.

Faremo di tutto per esprimere lo stesso gioco mostrato nella passata stagione. La base della squadra è rimasta, sono stati fatti enormi sacrifici per mantenere in rosa i migliori giocatori. Veiga? Parlare di mercato durante il campionato non mi va, sarei un cattivo dirigente”.