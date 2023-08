Rudi Garcia, frecciatina a sorpresa a Osimhen: avete sentito?

Intervenuto nel corso del post-partita DAZN, Rudi Garcia ha fornito la propria personale analisi in merito alla sfida fra Frosinone e Napoli.

Chi ben comincia è già a metà dell’opera disse una volta un saggio, con tale detto che potrebbe tranquillamente rappresentare l’attuale situazione in casa Napoli. I Campioni d’Italia centrano infatti il primo successo del neo campionato di Serie A sul campo del Benito Stirpe, contro un Frosinone tutt’altro che arrendevole.

Proprio i ciociari hanno infatti sbloccato un punteggio grazie ad un rigore trasformato da Harroui e sanzionato dopo un’ingenuità di Cajuste, prima che la furia azzurra si abbattesse su gli uomini di Di Francesco. Politano prima e un doppio Osimhen poi regalano infatti il primo trionfo in campionato al Napoli, con annesso intervento da parte del tecnico Rudi Garcia ai microfoni di DAZN.

Frecciatina a sorpresa per Osimhen, le parole di Garcia

Buona la prima per Rudi Garcia, cui esperienza sulla panchina del Napoli si apre con un ottimo successo per 1-3 sul Frosinone. Tanti i temi trattati dunque nel post-partita in onda su DAZN, con annesse domande poste proprio al tecnico transalpino. Fra queste, anche una in merito alla ricerca degli spazi, cui risposta è stata la seguente: “I miei centrocampisti sono capaci di coprire ruoli differenti. Questo è molto importante e sono molto contento che non siamo entrati in panico nonostante il gol di svantaggio. Nel primo tempo eravamo macchinosi ed abbiamo preso gol, ma se attacchi fai sempre un gol in più degli altri“.

Poi, a sorpresa, Garcia ha anche punzecchiato Victor Osimhen, autore di una splendida doppietta ma non in grado di convincere il proprio allenatore durante la fase difensiva. “All’intervallo lo abbiamo corretto perché non mi piaceva niente della sua fase difensiva. L’anno scorso pressava a tutto campo, voglio che lo faccia anche questa stagione“, le dichiarazioni del francese.

Infine, le ultime battute di Garcia sono state inerenti ai singoli, partendo da Cajuste. “L’ho tolto perché era ammonito. Errori del genere all’esordio capitano, è stato sfortunato, ma gli ho detto che avrà modo di rifarsi“. Commenti poi anche sul vice Lobotka, definito un maestro dal mister azzurro, con la soluzione Ostigard spiegata in questo modo: “Ho scelto lui perché alto e fisico. In quella posizione caratteristiche del genere servono e sono comuni anche ad Anguissa“. Spazio per dichiarazioni anche su Zielinski, con Garcia ritenutosi molto felice della permanenza del polacco.