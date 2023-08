Pressing dalla Serie A, il Napoli valuta la cessione

Novità sul calciomercato targato Napoli, dove una nuova ipotesi cessione per l’esterno avrebbe preso quota nelle ultime ore.

Si preparano a tornare in campo i Campioni d’Italia 2022/23, pronti a difendere il tricolore cucito sul petto con le unghie e con i denti. Vincere per riprendere da dove si era lasciato l’obiettivo del Napoli per la prima uscita in campionato contro il Frosinone, che verrà affrontato dagli azzurri nella calda cornice del Benito Stirpe. I partenopei, seppur orfani di Spalletti e di Kim ed ancora senza Gabri Veiga, promettono spettacolo già dalle prime battute della nuova Serie A, dove le contendenti sono pronte a fare lo scalpo al club di Rudi Garcia.

Nonostante i rinforzi vari da parte di Milan, Inter, Lazio e Roma però, i favori dei pronostici ancora vedono il Napoli come contender numero uno per lo Scudetto. Sarà dunque il campo a dare il giudizio finale, con gli azzurri che sfrutteranno fino all’ultimo minuto di calciomercato per rispondere con il fuoco ai colpi dei rivali. Il già citato Gabri Veiga sembrerebbe più vicino che mai, con Lozano ancora in bilico e cui cessione potrebbe aprire la strada al Napoli verso un nuovo acquisto sulle fasce.

Nel frattempo, proprio in fascia potrebbe ben presto cambiare l’organico partenopeo, con un esterno che potrebbe essere ceduto visto il forte interesse da parte del club.

Frosinone su Zerbin , il Napoli riflette

Ancora al centro di molti dubbi la figura di Alessio Zerbin in quel di casa Napoli. L’esterno ha infatti faticato ad esporre il meglio di se con indosso la casacca azzurra, complice il poco spazio donatogli lo scorso anno da Luciano Spalletti. Solo 14 le apparizioni complessive dell’italiano con la maglia dei Campioni d’Italia nell’annata 22/23, che hanno dunque spinto Zerbin ai margini del progetto.

L’arrivo di Rudi Garcia potrebbe però aver donato una nuova luce di speranza all’esterno, impiegato spesso dal tecnico francese in amichevole anche nel ruolo di mezzala. Lo stesso ex Roma si ritenne soddisfatto di tale esperimento al termine dell’amichevole pre-campionato fra Napoli ed Apollon Limassol, ma è chiaro come la concorrenza per Zerbin sia spietata in qualsiasi zona del campo. L’italiano non sarebbe ad oggi sul mercato, ma tale situazione potrebbe spingere la società ad ascoltare eventuali offerte recapitate.

Approfittando di ciò, proprio il Frosinone sarebbe interessato ad accaparrarsi le prestazioni del classe ’99. Secondo Sky Sport infatti, i ciociari sarebbero pronti a riportare Zerbin fra i confini del Lazio qualora il Napoli aprisse ad una cessione in prestito. Lecito dunque aspettarsi che le due società coglieranno al balzo l’occasione portata dall’incontro di questa sera per discutere del futuro del calciatore italiano.