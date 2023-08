Novità su Gabri Veiga: la notizia fa felici i tifosi del Napoli

Ancora novità in merito al caso Gabri Veiga-Napoli, con l’ultima indiscrezione che potrebbe rendere ancor più feliici i supporter azzurri.

Ha monopolizzato l’intera scena di mercato nelle ultime due settimane il caso Gabri Veiga-Napoli, fra offerte, rilanci, convocazioni e dichiarazioni sospette. Sembrerebbe però esser stato trovato il famigerato accordo fra azzurri, calciatore spagnolo e Celta Vigo, quest’oggi impegnato in quella che potrebbe essere l’ultima gara del centrocampista con il club. Nel frattempo, novità proprio sul fronte Gabri Veiga fanno esultare i tifosi napoletani all’ascolto.

Gabri Veiga-Napoli, cambia la data delle visite mediche

Sarà con ogni probabilità Real Sociedad-Celta Vigo la partita d’addio al club spagnolo per Gabri Veiga. Il centrocampista è stato infatti convocato da Rafa Benitez per la trasferta di San Sebastian, valida per la seconda giornata della Liga. Il tutto, molto probabilmente, per concedere a Gabri Veiga un ultimo saluto a quelli che ben presto potrebbero diventare i suoi ex tifosi.

L’accordo con il Napoli è infatti stato trovato, con le prime indiscrezioni che avevano evidenziato lunedì 21 agosto come data possibile per le visite mediche dello spagnolo. Secondo quanto dichiarato dal Corriere del Mezzogiorno però, una sorpresa per il popolo partenopeo potrebbe nascondersi dietro l’angolo. Il quotidiano non esclude infatti la possibilità che i test in quel di Villa Stuart vengano effettuati già domenica 20 agosto, anticipando i piani originali. Una notizia che ha suscitato la gioia dei tanti tifosi del Napoli, cui volontà sono quelle di abbracciare il neo-acquisto il prima possibile.