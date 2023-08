Napoli-Lazio alla terza giornata, Sarri attacca: “Non è casuale”

La nuova stagione di Serie A sta per iniziare, e con esso anche dibattiti e lamentale da parte degli addetti ai lavori.

Durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo match contro il Lecce, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha nuovamente sollevato dubbi sulla composizione del calendario di Serie A. L’ex allenatore del Napoli ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alle prime tre trasferte previste per la Lazio, che vedranno la squadra biancoceleste sfidare Juventus, Napoli e Milan consecutivamente.



Sarri attacca il calendario di Serie A

Il Napoli di mister Rudi Garcia si misurerà con la Lazio di Maurizio Sarri sabato 2 settembre, alle ore 20:45. Gli azzurri ospiteranno i biancocelesti allo stadio Diego Armando Maradona dopo i primi due match di campionato contro Frosinone e Sassuolo. In merito al calendario, Maurizio Sarri ha dichiarato: “Parliamo del calendario che hanno fatto a noi: ho parlato con un mio amico statistico, giocare 4 trasferte e le prime tre contro Juve, Napoli e Milan è praticamente impossibile. Penso non sia casuale.” L’allenatore ha sottolineato le ardue sfide che la squadra biancoceleste dovrà affrontare sin dall’inizio del campionato, mettendo in luce le difficoltà che possono derivare da un calendario così impegnativo.

L’allenatore ex Napoli ha anche affrontato la questione delle partite giovedì sera, spiegando che il recupero mentale e nervoso dopo una partita del giovedì potrebbe risultare più complesso rispetto a partite giocate in altre giornate della settimana. Ha sottolineato che, sebbene le energie fisiche possano essere più facilmente recuperate, gli aspetti mentali e nervosi potrebbero costituire un ostacolo. Non è la prima volta che Sarri solleva interrogativi sul calendario del campionato, e le sue osservazioni hanno suscitato discussioni sulle modalità di composizione dei calendari di Serie A. Le preoccupazioni espresse da Sarri rimangono un argomento di dibattito nel mondo del calcio italiano.