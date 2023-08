Futuro Lozano: doppio scenario per il messicano

L’ancora incerto futuro di Hirving Lozano si arricchisce di particolari, con un doppio scenario all’orizzonte per il messicano.

Il Napoli si appresta a battere il proprio primo calcio d’inizio della stagione 23/24, che verrà affrontata dagli azzurri da Campioni in carica e che comincerà sul terreno del Benito Stirpe di Frosinone. Sarà infatti contro i ciociari il primo test in competizione ufficiale targato Rudi Garcia, già pronto a sorprendere nella prima uscita. Dal possibile impiego da mezzala per Raspadori a Natan probabile panchinaro, fino ad arrivare ad un ulteriore esperimento che ha aperto d’innanzi ad Hirving Lozano un doppio scenario per il futuro.

Permanenza o cessione, cosa filtra nel futuro di Lozano

Senz’altro uomo più discusso dell’intera estate targata Napoli, assieme ad Osimhen causa rinnovo, Hirving Lozano tutt’oggi rappresenta un’incognita per la società azzurra. Il messicano, cui contratto è in scadenza nel 2024, è infatti ancora in un limbo fra rinnovo e cessione, con entrambe le ipotesi al momento rifiutate dal chucky. Le ultime news potrebbero però aver delineato il futuro dell’ex PSV, che in caso di permanenza potrebbe trovarsi a ricoprire un ruolo inedito nella sua esperienza in campana.

Stando a quanto dichiarato da Rudi Garcia nella conferenza stampa pre Frosinone-Napoli infatti, il messicano sarebbe visto di buon occhio proprio dal tecnico francese nella posizione di esterno sinistro, ruolo che il chucky ricopre in Nazionale. Nasce dunque l’ipotesi di un Lozano impiegato come riserva di Kvaratskhelia in quella zona, viste anche le parole di Garcia in merito al probabile impiego di Raspadori in ballottaggio con Politano sulla destra.

Il secondo scenario, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe ovviamente quello della cessione, con diversi club sulle tracce del messicano. Secondo il quotidiano sarebbe ancora forte l’interesse da parte di club dell’MLS, mentre crescono i sondaggi ad opera dell’Al-Ahli in Arabia. In caso si concretizzasse l’ipotesi cessione, il Napoli avrebbe anche già individuato il sostituto perfetto di Lozano, ovvero il ventitreenne Jesper Lindstrom del Francoforte.