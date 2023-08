Frosinone-Napoli, le probabili formazioni: 3 ballottaggi per Garcia

Cosa filtra a poche ore dal calcio d’inizio di Frosinone-Napoli sulla probabile formazione azzurra. 3 i dubbi per Garcia.

Finalmente è giunto il giorno del rientro in campo dei Campioni d’Italia. Manca infatti sempre meno al debutto del Napoli di Rudi Garcia nella nuova Serie A 23/24, con proprio la sfida fra partenopei e Frosinone che aprirà la prima giornata di campionato assieme al confronto fra Empoli e Verona.

In quel del Benito Stirpe, con calcio d’inizio fissato per le ore 18:30, il tecnico francese debutterà sulla panchina del Napoli in una competizione ufficiale, dovendo subito superare un ostacolo importante. Alle prese con un affaticamento muscolare, Kvaratskhelia non sarà del match, lasciando ben presto a Garcia l’arduo compito di sostituirlo. Ecco dunque cominciare a filtrare le prime news in merito all’11 con la quale i partenopei scenderanno in campo, con 3 dubbi apparentemente ancora non sciolti dal mister azzurro.

Vice Kvara ed Anguissa, tutti i dubbi di Garcia

Sarà subito un debutto spinoso per il Napoli contro il Frosinone, solita neo-promossa insidiosa in grado di dar filo da torcere. Gli azzurri dovranno inoltre fare a meno della stella Khvicha Kvaratskhelia già a partire dal primo impegno di campionato. Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, e stando a quanto dichiarato da Rudi Garcia in conferenza stampa, pochi dovrebbero essere i dubbi sul modulo, con gli azzurri orientati sul 4-3-3. Ci sarà Zielinski dal primo minuto contrariamente invece ai due neo-acquisti, con Juan Jesus in vantaggio su Natan.

Niente titolarità neanche per Cajuste mentre 3 dubbi affliggono ancora la mente di Garcia a poche ore dell’inizio dell’incontro. Secondo il quotidiano rosa sarebbe infatti ancora ballottaggio fra Olivera e Mario Rui per un posto sulla sinistra nonché fra Anguissa ed Elmas a centrocampo e Raspadori e Lozano come vice Kvaratskhelia, con i primi in vantaggio sui secondi. Di seguito, la probabile formazione azzurra per Frosinone-Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. ALL: Rudi Garcia.