Frosinone-Napoli, gesto ingiustificabile dal pubblico: c’entra Osimhen

Retroscena in merito alla rete dell’1-3 siglata dal Napoli sul Frosinone, con protagonisti Osimhen ed il tifo ciociaro.

Non ha avuto grossi problemi il Napoli di Rudi Garcia ad archiviare la pratica Frosinone. I gialloblu, nonstante una buona partenza ed il vantaggio iniziale siglato da Harroui, sono infatti stati surclassati dalla rimonta dei Campioni d’Italia. Politano e due volte Osimhen iscritti al tabellino dalla parte azzurra, con menzione d’onore alla rete annullata per fuorigioco di Cajuste a Raspadori.

Proprio in occasione dell’1-3 partenopeo però, l’increscioso evento, segnalato dai telecronisti DAZN e con protagonisti Osimhen e la curva del Frosinone.

Accendino lanciato dagli spalti, colpito Osimhen

Protagonista assoluto dell’incontro, Victor Osimhen ha ripreso da dove aveva lasciato. 2 gol di pregevole fattura per il nigeriano in appena 78 minuti di gioco, prima di essere sostituito da Giovanni Simeone. Un potente destro al volo ed un uno-contro-uno vinto su Turati le caratteristiche dei gol di Osimhen, vittima di uno spiacevole evento in seguito alla rete dell’1-3.

Una volta giunto sotto la curva avversaria per esultare, il bomber sarebbe infatti stato colpito da un accendino lanciato dagli spalti e raccolto poi da Zielinski. L’oggetto è stato poi consegnato al quarto uomo senza, fortunatamente, gravi conseguenze sul corpo di Osimhen.