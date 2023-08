“Dispiace non sia andato in Arabia”, Di Francesco ironico su Zielinski a fine gara

Intervistato a DAZN, il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco è intervenuto sulla sfida fra Frosinone e Napoli, lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni esilaranti su Piotr Zielinski.

Nulla da fare per un caparbio Frosinone in quel dello Stirpe, caduto sotto i colpi del Napoli nonostante un inizio brillante, I gialloblu erano infatti riusciti a trovare il vantaggio con Harroui e a spaventare più volte gli uomini di Garcia nei primi 20 minuti, prima che la superiorità partenopea venisse fuori.

Politano, due volte Osimhen e tanto tanto spirito di squadra la pietra tombale di un complessivamente ottimo Frosinone. Proprio il mister ciociaro Eusebio Di Francesco è dunque intervenuto sulla gara nel post-partita in onda su DAZN, lasciandosi andare ad alcune dichiarazione esilaranti sul conto di Piotr Zielinski.

Di Francesco su Zielinski, il siparietto è esilarante

Un Di Francesco affranto ma soddisfatto nel complesso è stato dunque intervistato ai microfoni di DAZN, difendendo il proprio approccio alla partita. “Non penso che sarebbe cambiato qualcosa se avessimo difeso la nostra area di rigore. Anche il Napoli, come noi, ha commesso degli errori“, dell’ex tecnico della Roma.

“Fino al 2-1 abbiamo giocato bene ma in certi momenti avremmo dovuto osare di più. Non posso essere soddisfatto del risultato, ma alla vigilia tutti pronosticavano una goleada Napoli che invece non è avvenuta soprattutto per meriti nostri“; ha poi continuato Di Francesco, prima di dare spazio ad un esilarante scambio di battute in merito a Zielinski.

“Dispiace che non sia andato in Arabia, perché la sua prestazione di oggi è stata veramente incredibile“, le parole del tecnico di Frosinone, ovviamente pronunciate con toni ironici e capaci di far ridere tutti i presenti in studio.