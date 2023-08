Cannavaro sicuro: “Per il Napoli non sarà facile ripetersi”, poi le parole su De Laurentiis

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il Campione del Mondo e Pallone d’oro Fabio Cannavaro è tornato a parlare di Napoli e di Scudetto.

Non stanno più nella pelle i tanti tifosi del Napoli in attesa del calcio d’inizio del match fra azzurri e ciociari. In quel di Frosinone infatti, torneranno in campo i Campioni d’Italia, con una formazione abbastanza rimaneggiata causa assenze e colpi di mercato in dirittura d’arrivo ma volenterosi di dar spettacolo sin dalle prime battute della nuova Serie A. In trepidante attesa anche il Campione del Mondo e Pallone d’oro 2006 Fabio Cannavaro, prodotto del vivaio e tifoso del Napoli intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Scudetto e riconferme, le parole di Fabio Cannavaro

A poche ore dal primo calcio d’inizio stagionale in Serie A, Fabio Cannavaro è tornato a parlare di Napoli ai taccuini della Gazzetta dello Sport, con le prime dichiarazioni dell’intervista in ottica trionfo Scudetto. “De Laurentiis si è convinto che oltre ad arrivare fra i primi bisognasse vincere, ed ecco arrivare lo Scudetto“, le parole di Cannavaro. Lo stesso ex difensore ha poi scisso i primi due Scudetti targati Napoli dall’ultimo, attribuendo il merito del più recente alla programmazione ed alla forza del gruppo piuttosto che alla presenza di un fenomeno generazionale in squadra come nel caso degli anni 80.

“Osimhen è l’attaccante più forte in Italia e continuerà a giocare nel Napoli“, ha poi continuato Cannavaro, elogiando la continuità del Napoli nonostante gli addii di Giuntoli e Spalletti e premiando le mosse di mercato targate De Laurentiis. “Se il Napoli può ripetersi? Dipenderà dall’approccio di Garcia“, il giudizio del difensore, che ha riposto infine fiducia nel tecnico francese etichettando come tutt’altro che impossibile un bis targato Napoli. “Confermarsi in Italia è difficilissimo, ma Inter, Juve e Milan sono alle prese con problemi“, le battute finali dell’ex centrale.