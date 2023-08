Calciomercato Napoli, salta la trattativa: rifiutati 45 milioni

Emergono incredibili retroscena in merito al calciomercato targato Napoli, con una trattativa saltata nonostante una lauta offerta da 45 milioni.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Frosinone-Napoli, prima gara dei partenopei nel campionato 23/24 e che donerà ai tanti tifosi i primi sprazzi azzurri targati Rudi Garcia in competizione ufficiale. Non ancora al completo a causa dei restanti acciacchi da superare, nonché in attesa dell’affondo per gli ultimi colpi di mercato, la squadra campana si prepara ad affrontare una Serie A da Campione in carica e conseguentemente da bersaglio per tutti.

Tante le squadre rinforzatesi per dare infatti filo da torcere al Napoli, a partire da Inter e Milan e finendo con Lazio e Roma, passando per la sempre insidiosa Atalanta. Sarà dunque il campo a rivelare ai più se la campagna acquisti portata avanti dagli azzurri sarà in grado di donare un trionfo bis alla squadra partenopea, colpita da una trattativa saltata sul più bello. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero stati rifiutati ben 45 milioni.

Niente Napoli per Koopmeiners, vince la resistenza Atalanta

Nome caldo per il centrocampo targato Napoli, la pista Teun Koopmeiners si è definitivamente arenata nel corso delle ultime ore. Stando alle ultime rivelazioni però, non a causa del motivo più logico, ovvero la permanenza annunciata a sorpresa da Piotr Zielinski. L’olandese era infatti risalito nelle quotazioni a causa del possibile passaggio in Arabia del centrocampista polacco, poi non concretizzatosi a causa di un sorprendente dietrofront da parte del calciatore.

Secondo la Gazzetta dello Sport però, il Napoli non si sarebbe da subito arreso a tale ostacolo, continuando a spingere per Koopmeiners. I retroscena rivelati narrano addirittura di arrivo in Italia dall’Olanda degli agenti del calciatore, pronti a convincere il presidente atalantino Percassi a lasciare via libera per la cessione del centrocampista. Il patron dei bergamaschi avrebbe però alzato un muro invalicabile ed inscalfibile neanche dai 45 milioni offerti dal Napoli per Koopmeiners, con tale rifiuto causa scatenante dell’ufficiale ritiro da parte degli azzurri.