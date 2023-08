Allegri si espone: “Vi racconto la differenza fra Napoli e Juventus”

Con la Serie A ritornano anche le conferenze stampa pre-match da parte degli allenatori. Protagonista di oggi Massimiliano Allegri, intervenuto anche sul Napoli.

Non solo il Napoli sta per tornare in campo sui terreni da gioco di Serie A. 19, 20 e 21 agosto saranno giorni caldissimi per ogni club del nostro campionato italiano, pronti a dimostrare di essere all’altezza del torneo già dai primi 90 minuti. In campo e fuori, torneranno a riecheggiare i mille urli di battaglia da parte dei membri di ogni club, come quelli lanciati dagli allenatori durante il corso delle conferenze stampa pre-match. Protagonista indiscusso di oggi, Max Allegri, cui dichiarazioni hanno donato attenzione anche al Napoli di Rudi Garcia.

Allegri sul Napoli, le parole del tecnico della Juventus

Debutterà domenica 20 agosto alla Dacia Arena la Juventus di Massimiliano Allegri, contrapposta all’Udinese in un derby cromatico. I bianconeri di Torino daranno il via alla propria scalata dal Friuli, con la Vecchia Signora che promette di essere una delle contendenti al titolo detenuto al momento dal Napoli.

A tal proposito, lo stesso Allegri è intervenuto sul caso in conferenza stampa, etichettando i propri favoriti nella corsa Scudetto. “Chi vince è sempre il favorito, per questo dico che il Napoli è ancora in vantaggio“, le parole del tecnico. Quest’ultimo ha poi continuato analizzando la differenza fra gli azzurri e la Juventus. “Il distacco in classifica fu anche colpa dei risultati in trasferta. Il Napoli fece 45 punti, la Juventus solo 30, è questa la differenza fra noi e loro“, ha concluso Allegri.