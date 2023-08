Garcia in conferenza: “Dobbiamo migliorare in un aspetto”, poi il commento sull’ammonizione

Conferenza stampa post-match ad opera di Rudi Garcia, intervenuto sulla sfida fra Frosinone e Napoli.

Comincia nel migliore dei modi la nuova avventura italiana di Rudi Garcia, grazie alla vittoria guadagnata dal suo Napoli in quel di Frosinone. Un 1-3 quasi mai messo in discussione quello maturato dai partenopei sul campo dei ciociari, seppur una partenza non delle migliori. Intervenuto nell’immediata conferenza stampa post-gara, Rudi Garcia ha dunque pronunciato d’innanzi ai giornalisti la propria personale analisi sull’incontro appena svolto.

Analisi ed elogi, la conferenza stampa di Rudi Garcia

Subito fuoco e fiamme in conferenza per Rudi Garcia. Il tecnico, in occasione di un rigore dubbio non concesso al Napoli per fallo su Zielinski nel secondo tempo, è stato infatti ammonito dall’arbitro per proteste. “Il giallo è servito a darmi il benvenuto in Italia, anche se ancora non mi spiego come possa non esser stata sanzionata una spinta davanti al portiere“, le parole del francese. “Dobbiamo tentare più spesso la soluzione da fuori. Politano e Raspadori sono stati timidi le prime volte, poi alla prima vera conclusione dal limite abbiamo trovato il gol“, ha continuato Garcia prima di dedicarsi all’analisi dei singoli.

“Cajuste è stato molto sfortunato, ma la sua sostituzione dipende dal cartellino e non dalla prestazione. Molti giocatori non avevano l’intera partita nelle gambe, ma sono molto contento che Anguissa abbia giocato. Volevo che entrasse, la sua prestazione mi ha colpito”. “Nel complesso difensivamente siamo andati bene e siamo stati molto organizzati. Escluso il rigore e la punizione con traversa, al Frosinone abbiamo concesso molto poco”.

Infine, Garcia ha concluso la propria conferenza stampa con un augurio a sorpresa. Quello di una felice e duratura esperienza per Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana.