Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della nazionale italiana

Luciano Spalletti è stato ufficialmente nominato il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Luciano Spalletti, a cui sarà affidata la panchina della Nazionale. Nonostante la clausola di 3 milioni di euro nel suo attuale contratto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis, il tecnico di Certaldo ha accettato l’incarico di guidare la selezione azzurra.

Il tecnico ex Napoli ha raggiunto l’intesa con la FIGC di Gabriele Gravina. Luciano Spalletti ha firmato con la federazione italiana un contratto fino al 2026. Dunque, nonostante il braccio di ferro con Aurelio De Laurentiis, la FIGC pare pronta a chiudere l’operazione Spalletti, avallando il contratto in essere tra l’esperto tecnico toscano e la SSC Napoli. Il tecnico toscano farà il suo esordio sulla panchina dell‘Italia in occasione del doppio impegno per le qualificazioni all’Europeo del 2024. Gli azzurri sfideranno Macedonia del Nord (9 settembre) e Ucraina (12 settembre).

L’annuncio ufficiale è arrivato dalla FIGC, suscitando l’entusiasmo e l’interesse dei tifosi e degli appassionati di calcio in tutto il paese. La decisione è stata presa in seguito alle dimissioni del precedente Commissario Tecnico, Roberto Mancini, che ha lasciato la carica nei giorni scorsi. Il passaggio di testimone da Mancini a Spalletti segna una nuova era per la Nazionale italiana, con l’ex allenatore del Napoli che porterà la sua vasta esperienza e conoscenza tattica alla selezione azzurra dopo aver vinto uno storico Scudetto con i partenopei. Spalletti, noto per il suo stile di gioco avvincente e la sua abilità nel plasmare squadre competitive, è atteso di apportare una ventata di freschezza e innovazione al team nazionale.

Secondo quanto stabilito nell’accordo, Luciano Spalletti prenderà ufficialmente le redini della squadra il 1° settembre, iniziando così il suo mandato alla guida della Nazionale italiana. È prevista anche una presentazione ufficiale nel corso del mese di settembre, che fornirà ai tifosi l’opportunità di conoscere meglio il nuovo Commissario Tecnico e le sue visioni per il futuro della squadra.

Il percorso che attende Luciano Spalletti e la Nazionale italiana sarà pieno di sfide e opportunità. I tifosi ora guardano con grande anticipazione a ciò che il futuro riserva per la squadra nazionale, confidando che Spalletti possa guidarli verso nuovi traguardi e successi sul palcoscenico internazionale.