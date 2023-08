Rinnovo Zielinski, fissato l’incontro: spunta la data

Piotr Zielinski resterà al Napoli dopo aver rifiutato l’Arabia Saudita. Ora si lavora per trovare l’accordo definitivo per il rinnovo.

L’estate di Piotr Zielinski è stata molto travagliata. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e inizialmente, dopo le parole di De Laurentiis sul palco di Dimaro, si pensava che il suo futuro potesse essere lontano da Napoli.

Successivamente, però, grazie alla volontà del polacco, sembrava che si fosse arrivati ad un accordo per il rinnovo. La trattativa è stata messa in stand by quando è arrivata al giocatore un’offerta da 15 milioni a stagione per 3 anni dall’Arabia Saudita. Zielinski ha vacillato davanti ad un’offerta così importante e sembrava destinato a vestire la maglia dell’Al Ahli. Per il Napoli erano pronto circa 35 milioni di euro per la sua cessione ma Zielinski ha fatto un improvvisto dietrofront.

Zielinski vuole rinnovare: fissato l’incontro

Il centrocampista azzurro vuole solo Napoli e il Napoli e ha rifiutato l’offerta faraonica dei sauditi. Resterà dunque all’ombra del Vesuvio e il Napoli quindi ora è al lavoro per rinnovare il suo contratto.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, nel corso di “Calciomercato L’Originale” in onda su SkySport, pare che nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza del Napoli e l’entourage del giocatore.

L’incontro avverrà domenica, subito dopo la partita del Napoli contro il Frosinone. Con l’accordo ce sembrava essere stato trovato già alcune settimane fa, non sembra difficile pensare che l’effettivo prolungamento possa arrivare già la prossima settimana.