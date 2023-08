Napoli, un azzurro ai saluti: c’è un club in pressing su De Laurentiis

Un calciatore del Napoli si appresta a mettere fine alla sua avventura con la maglia azzurra.

Dopo tre stagioni passate all’ombra del Vesuvio, il centrocampista dei partenopei sembra ormai prossimo dal chiudere il suo capitolo con i colori del Napoli. C’è un club in particolare che sta continuando a spingere per assicurarsi le prestazioni del calciatore azzurro.

Si tratta dell’Hertha Berlino, squadra militante nella Zweite Bundesliga. Il club tedesco continua a mostrare un particolare interesse per un calciatore azzurro. La società in questione starebbe effettuando un forte pressing sul Napoli di Aurelio De Laurentiis per mettere le mani sul centrocampista tedesco.

L’Hertha Berlino non molla, pressing su De Laurentiis

Il club tedesco ha intensificato i propri sforzi per convincere il Diego Demme ad accettare una nuova destinazione. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, l’Hertha Berlino sta facendo pressioni sul centrocampista e sembra che il giocatore sia entusiasta di unirsi alla squadra tedesca. L’accordo verbale in linea di principio è già stato raggiunto, adesso sono in corso le trattative tra l’Hertha Berlino e il Napoli. La situazione sembra essere positiva e c’è la forte possibilità che Demme diventi presto un nuovo calciatore dell’Hertha.

L’esperienza di Diego Demme con il Napoli è stata tutt’altro che felice. Il centrocampista tedesco non è mai riuscito a ritagliarsi il giusto spazio nel club partenopeo, ad attestarlo è senza dubbio la precedente stagione disputata in azzurro. Nonostante la vittoria dello Scudetto, Diego Demme non è riuscito a lasciare la sua impronta, vedendosi messo fuori dalla gerarchie tecnico tattiche di mister Luciano Spalletti. Inoltre, il calciatore è ormai finito ai margini della rosa anche sotto la guida di Rudi Garcia, e l’esclusione dai convocati azzurri per l’esordio di campionato a Frosinone è la dimostrazione.

L’Hertha Berlino, desideroso di rafforzare la propria squadra in vista delle future sfide, vede in Demme un elemento chiave per il proprio centrocampo. Il club tedesco è determinato a portare il giocatore in Germania e sta lavorando per concludere l’affare con successo. A spingere la trattativa verso la conclusione è lo stesso Diego Demme, pronto a fare ritorno in Germania per volere anche della sua famiglia. Il centrocampista, di fatto, pur di mandare in porto il trasferimento all’Hertha Berlino ha fatto capire di essere disposto a rinunciare a gran parte del suo ingaggio.

Mentre le trattative sono ancora in corso, sembra che Diego Demme sia in procinto di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera calcistica, abbracciando un ritorno in Germania con la maglia dell’Hertha Berlino. La volontà di tutte le parti coinvolte sembra indicare che il futuro di Demme potrebbe presto intrecciarsi con i colori dell’Hertha.