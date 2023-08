Napoli, lo Sporting spinge per un azzurro: arriva la decisione di Garcia

Un club portoghese continua a spingere per accaparrarsi le prestazioni di un giovane talento del Napoli.

In queste ore, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis starebbe riscontrando una particolare pressione di un club portoghese per un giovane calciatore azzurro. Tuttavia, il club partenopeo sembra restio dall’aprile le porte di un possibile trasferimento per volere di mister Rudi Garcia.

La società che starebbe facendo una forte pressione al Napoli è lo Sporting Lisbona. Il club portoghese continua a palesare un concreto interesse per un calciatore di proprietà del Napoli, il cui futuro sembra oscillare tra un possibile trasferimento a Lisbona e la volontà di Rudi Garcia di mantenerlo nella compagine azzurra.

Sporting Lisbona in pressing per un calciatore azzurro, Garcia fa muro

Secondo i colleghi di TMW, lo Sporting Lisbona avrebbe messo sul piatto una proposta da circa 8 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane Alessandro Zanoli. Una somma considerevole che, attualmente, il Napoli di Aurelio De Laurentiis non sarebbe disposto ad accettare. Il potenziale di Alessandro Zanoli non è solo misurato in cifre: è una giovane promessa destinata a crescere. Nella seconda parte della precedente stagione di Serie A, il terzino destro classe 2000, cresciuto nel vivaio del club azzurro, ha vestito la maglia della Sampdoria. Nonostante la retrocessione patita con i blucerchiati, Alessandro Zanoli ha comunque mostrato il suo enorme potenziale.

Rudi Garcia, l’abile timoniere della squadra partenopea, sembra però deciso a non lasciar partire Alessandro Zanoli. Con occhio lungimirante, Garcia riconosce il potenziale di Zanoli e vuole che faccia parte del futuro ambizioso del Napoli. La sua determinazione nel trattenerlo in maglia azzurra è un segnale della fiducia che ripone in questo giovane talento. Dopo i due ritiri precampionato, il promettente terzino ha guadagnato un posto in squadra come vice di Giovanni Di Lorenzo.

La situazione si presenta quindi come un classico scontro tra il desiderio di un giovane giocatore di espandere i propri orizzonti e l’attaccamento di un club e del suo allenatore a mantenere un gioiello. E mentre lo Sporting Lisbona fa il suo gioco per convincere Zanoli a volare verso il Portogallo, Garcia si impegna a cercare di convincere il club di Aurelio De Laurentiis a non lasciar partire il talento azzurro. Le trattative sono in corso, i contatti sono stati stabiliti. Lo Sporting Lisbona cerca una soluzione, ma Rudi Garcia sembra irremovibile. Le intenzioni del tecnico francese sono quelle di trattenere Alessandro Zanoli in maglia azzurra.