Beffa atroce per il Napoli, sta per trasferirsi a Londra: i dettagli

Il Napoli si prepara all’inizio della nuova stagione ma ‘perde’ un colpo di mercato: il giocatore potrebbe trasferirsi presto a Londra

Il Napoli è alle prese con alcune novità di mercato delle ultime ore. Non stanno mancando i colpi di scena, mentre si lavora per mantenere in rosa i big azzurri. Nel frattempo, però, un giocatore seguito dagli azzurri sembra essere sempre più vicino all’Inghilterra. Ecco le ultime novità.

Il Napoli sta lavorando principalmente al rinnovo di contratto di Victor Osimhen, giocatore chiave della squadra e nella vittoria dello scudetto della scorsa stagione. Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cederlo e per questo motivo è costantemente al lavoro con il suo agente. L’affare sembra ormai definito con prolungamento fino al 2027 e ingaggio che potrà sfondare quota 10 milioni.

Un’altra questione che sta tenendo banco è anche quella di Piotr Zielinski che ha rifiutato la super offerta economica dell’Arabia Saudita e che ora sta pensando anche al rinnovo di contratto, visto che quello attuale è in scadenza nel 2024. Come quello di Lozano che potrebbe ancora andare via, portando gli azzurri ad acquistare un attaccante esterno. Proprio in quest’ottica, sembra destinato a saltare definitivamente il colpo Orsolini. Le ultime novità.

Calciomercato Napoli, salta Orsolini: sempre più vicino all’Inghilterra

Il Napoli ha bisogno di rinnovare alcuni contratti, o perché di giocatori fondamentali (come nel caso di Victor Osimhen) o perché in scadenza (come nel caso appunto di Piotr Zielinski). Per le operazioni in entrata tutta l’attenzione è concentrata su Gabri Veiga del Celta Vigo per cui il club azzurro ha messo sul tavolo delle trattative oltre 30 milioni di euro. C’è però un’altra operazione che non sembra essere destinata a decollare. Si tratta di quella legata potenzialmente a Riccardo Orsolini.

Il contratto di Riccardo Orsolini è in scadenza con il Bologna nel 2024, ma non sembra essere un’opzione percorribile quella del rinnovo. Per questo motivo, il Napoli sta seguendo da tempo sotto traccia la situazione, perché il classe 1997 potrebbe fare al caso del progetto azzurro. Eppure il club non si è mai mosso in maniera concreta e adesso a spuntarla potrebbe essere una squadra inglese. Il Fulham sarebbe, infatti, vicino alla presentazione di un’offerta per il suo cartellino come riferito da ‘Sky Sport’. Il Bologna dal canto suo attende ed è pronto a cederlo subito, perché vuole evitare a tutti i costi di perderlo a parametro zero.