Ritorno possibile? L’ex azzurro chiama il Napoli

Dopo lo straordinario scudetto conquistato ha lasciato la maglia azzurra. Dopo qualche mese dall’addio, però, “chiama” il Napoli e spera.

La nuova stagione è ormai alle porte. Tra due giorni il Napoli di Rudi Garcìa scenderà in campo contro il Frosinone per fare il suo debutto in una gara ufficiale con il tricolore cucito sul petto. L’obiettivo del Napoli è certamente provare a difendere lo straordinario scudetto conquistato nella scorsa stagione.

Alcuni volti della cavalcata azzurra, però, hanno lasciato la squadra in questa estate. Oltre a Kim, anche Davide Marfella ha lasciato il club. Lui, napoletano di nascita, ha potuto festeggiare quella che è stata una delle più grandi gioie della sua vita. Nella scorsa stagione non ha mai messo piede in campo, ma è stato molto importante all’interno dello spogliatoio.

Marfella “chiama” il Napoli: le parole

Oggi, Marfella, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb. L’ex portiere del Napoli ha parlato della scorsa stagione, dell’importanza di Spalletti nel trionfo e anche del suo futuro.

Marfella, infatti, è attualmente svincolato. A tal proposito, l’estremo difensore si è espresso così:

“Al momento mi sto allenamento a Pozzuoli con il mio compaesano Franco Cotugno (preparatore dei portieri nello staff di Fabio Cannavaro, ndr), mi conosce fin da quando sono piccolo e mi sta dando una mano come fossi in ritiro: sarò così pronto quando arriverà una chiamata soddisfacente”. Marfella non ha nascosto il suo amore per la maglia azzurra e non ha escluso la possibilità di un ritorno: “Non mi dispiacerebbe essere richiamato dal Napoli, ma sono pronto a qualsiasi sfida, non mi precludo niente, neppure lo scendere di categoria o andare all’estero. Ho voglia di tornare presto in campo”.

L’ex portiere del Napoli ha poi parlato della cavalcata trionfale dello scorso anno ricordando come vincere lo scudetto a Napoli, da napoletano è stata un’esperienza indimenticabile. Secondo Marfella le gare che hanno galvanizzato maggiormente lo spogliatoio sono state le due goleade contro Liverpool e Juventus.

Sulla nuova stagione, l’ex terzo portiere del Napoli ha ammesso come sia molto difficile confermarsi campioni, ma ha elogiato il grande lavoro fatto dal presidente Aurelio De Laurentiis nel trattenere giocatori del calibro di Osimhen e Di Lorenzo. Secondo Marfella, questo è il segnale di come il patron voglia riconfermarsi.