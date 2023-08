Napoli, sfuma un vecchio obiettivo di mercato: giocherà nella Roma di Mourinho

Il Napoli è a lavoro con Garcia, ma sul mercato per un giocatore seguito in passato si è concretizzato il passaggio alla Roma: le novità

Il Napoli continua a conoscere le idee e i sistemi di gioco del suo nuovo allenatore, Rudi Garcia. Queste settimane intense sono servite per dar vita ad un nuovo percorso e conoscersi nel migliore dei modi in vista della stagione 2023/24 che partirà a giorni. Sul mercato si continua comunque a lavorare, specialmente sul fronte rinnovi ma non solamente. De Laurentiis e Meluso sono alle prese con l’affare Gabri Veiga, un rinforzo importante per la mediana. Proprio a centrocampo però, un giocatore che il club azzurro ha in passato seguito adesso è approdato alla corte di José Mourinho.

Il Napoli sta procedendo con gli allenamenti e gli impegni in amichevole al seguito di Rudi Garcia, ma nel frattempo la società si muove anche in ottica calciomercato. Il lavoro principale sta riguardando il fronte dei rinnovi di contratto, con un interesse particolare legato a quello di Victor Osimhen.

Ma tiene banco anche la questione legata a Piotr Zielinski, che sembra aver scelto di restare in azzurro, lasciando cadere la faraonica offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Di certo invece c’è che Renato Sanches è approdato alla corte di José Mourinho. Il centrocampista portoghese è stato seguito in passato anche dal Napoli, ma poi il colpo non è mai stato affondato.

Renato Sanches, seguito in passato dal Napoli, approda alla Roma di Mourinho

Anche il Napoli, specialmente nei mesi passati, aveva mostrato il proprio interesse per Renato Sanches, giocatore in uscita dal Paris Saint-Germain. Alla fine il centrocampista, ex anche Bayern Monaco, approderà in Serie A, ma giocando alla corte di José Mourinho con la maglia della Roma. Lo Special One l’ha fortemente voluto, insieme a Leandro Paredes. E il trasferimento in giallorosso si è alla fine concretizzato, con l’ufficialità che è arrivata ieri.

Renato Sanches arriva alla Roma in prestito oneroso di 1 milione di euro. Il PSG ha acconsentito al trasferimento tramite un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, che può diventare obbligatorio nel caso si verificassero determinate condizioni. Il giocatore è arrivato a Roma nella giornata di Ferragosto, ha svolto le visite mediche e firmato il contratto con la società capitolina. Niente Napoli, il suo futuro sarà nella Capitale.