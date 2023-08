Napoli, Cajuste in conferenza: “Sono orgoglioso, è una squadra unica”

È tempo ti presentazioni in casa Napoli. Jeans Cajuste ha parlato agli organi di informazione.

Insieme al neo acquisto Natan, difensore brasiliano prelevato per 10 milioni dal Bragantino, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis stamani ha presentato anche Jeans Cajuste. Il calciatore classe ’99, arrivato dal Reims, è un calciatore che vanta un’esperienza di due stagioni in Ligue 1 e un passato nel calcio danese con il Midtjylland.

Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, mentre al Reims sono andati circa 12 milioni di euro. Cajuste è un centrocampista duttile, in grado di ricoprire varie posizioni all’interno del centrocampo. Inoltre, si prevede che Cajuste possa agire come valido sostituto di Anguissa o addirittura ricoprire il ruolo di Lobotka nella zona davanti alla difesa.

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi presso il Konami Training Center di Castelvolturno, il centrocampista svedese Cajuste ha mostrato subito grande entusiasmo per la sua avventura in maglia azzurra.

Io sono felice di essere qui, mi sento un pezzo di una grande macchina. Il mio obiettivo è aiutare il più possibile la squadra, spetterà al mister decidere quando e dove farmi giocare. Qui ho visto un livello che nella mia carriera calcistica non avevo mai visto prima, tutti i calciatori mi hanno impressionato in allenamento.

Posso giocare in diverse posizioni del centrocampo, io adoro essere impiegato sia da interno che da mezz’ala. Mi adatterò alle esigenze del mister. Per me è un grande onore far parte di un club storico come il Napoli.

Napoli in Champions League? La scorsa stagione ho seguito il Napoli, sopratutto in Champions League. Per me è un sogno essere in questo grande club, non mi aspettavo di arrivare subito a questo livello. I giocatori che fanno parte di questa società mi hanno fatto un grande effetto nelle amichevoli. Venire qui è stata la decisione più facile della mia vita, la città è bellissima e i tifosi sono unici.

Gruppo? Ho trovato un grande gruppo e un allenatore di spessore. A me non piace moltissimo parlare del mio stile di gioco, io lavoro molto per la squadra sia in fase difensiva che offensiva. La Serie A è un campionato difficile e molto tattico, più della Ligue 1

Hai iniziato in Cina? A chi ti ispiri? È vero che ho iniziato a giocare a calcio in Cina perché la mia famiglia si era trasferita lì quando avevo 6/7 anni. Prima ancora giocavo a basket, successivamente mi sono interessato al calcio. I miei modelli sono centrocampisti come i vari Iniesta, Dembele, Pirlo e Witsel.