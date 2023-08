“I calciatori del Napoli urlavano”, l’incredibile aneddoto svelato da Starace

Tommaso Starace, storica figura azzurra, ha raccontato un curioso episodio che vede protagonisti i giocatori del Napoli.

Tra due giorni finalmente ricomincia il campionato. Il Napoli dovrà difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno da dominatore assoluto. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a portare all’ombra del Vesuvio il terzo scudetto della storia partenopea e l’hanno fatto battendo tutte le altre 19 squadre del campionato. Gli azzurri, guidati da Luciano Spalletti, si sono assicurati matematicamente lo scudetto con cinque giornate d’anticipo a dimostrazione dello strapotere impresso alla Serie A.

A differenza dei due precedenti scudetti della storia azzurra, dove a prendersi la scena è stato ovviamente Diego Armando Maradona, quello dello scorso anno è stato il successo del gruppo. Tutti gli uomini a disposizione del tecnico di Certaldo hanno fatto la loro parte e hanno dato il loro fondamentale apporto nella cavalcata trionfale del Napoli.

Starace racconta un curioso episodio

Non solo i giocatori sono stati fondamentali, ma anche la dirigenza. Il lavoro di Cristiano Giuntoli, nell’estate della rivoluzione è stato spettacolare. L’ex ds del Napoli ha scovato talenti come Kim Minjae e Kvhicha Kvaratskhelia, oltre che il super sostituto Giovanni Simeone, che dopo aver strappato lo scudetto a Napoli nel 2018, si è fatto perdonare a suon di reti. Oltre ai calciatori e ai dirigenti, però, un altro ruolo importante l’ha avuto Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli. La sua presenza all’interno dello spogliatoio azzurro è veramente fondamentale per fare da collante tra tutti gli effettivi e tenere alto il morale.

Starace ha infatti vissuto la storia azzurra davvero a tutto tondo, sia nei successi avvenuti nell’epoca dei due scudetti vinti con Diego Armando Maradona, ma anche nel periodo di grande oblio seguito al fallimento della società, seguendo passo passo il percorso per la risalita partito fin dalla Serie C e culminato con lo Scudetto. Proprio quando gli azzurri militavano in Serie C è avvenuto un accesissimo derby con l’Avellino, decisivo per la risalita in Serie B e vinto dagli irpini. Proprio qui è avvenuto un curioso episodio che ha coinvolto i calciatori azzurri dell’epoca e Starace lo ha raccontato a Sportchannel, in occasione dello Sturno Sport Festival.

Di seguito l’aneddoto: