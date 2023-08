Gabri Veiga sempre più vicino al Napoli: cosa manca per chiudere l’affare

Il Napoli sta lavorando insistentemente per portare Gabri Veiga all’ombra del Vesuvio. Da Sky arrivano nuovi sviluppi.

Il Napoli si appresta a scendere in campo per il debutto stagionale contro il Frosinone. I ragazzi di Rudi Garcìa devono difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Il tecnico francese, però, in questo avvio di stagione non può ancora contare sulla rosa al completo.

Il Napoli, infatti, vorrebbe portare all’ombra del Vesuvio Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo e uno dei talenti più cristallini del panorama europeo. Le trattative vanno avanti ormai da settimane, ma l’accordo non è ancora arrivato tra i due club.

Napoli su Gabri Veiga: le ultime

Da Sky arrivano ulteriori notizie circa il trasferimento del centrocampista spagnolo in azzurro.

L’emittente satellitare fa sapere come il Napoli voglia chiudere per Gabri Veiga nonostante la permanenza di Piotr Zielinski. Il polacco era stato tentato dall’Arabia Saudita, ma ha deciso di restare e nelle prossime settimane si arriverà ad un accordo per il rinnovo.

Per Gabri Veiga l’intenzione degli azzurri resta quella di avvicinarsi ai 40 milioni della clausola rescissoria andando ad investire 35 milioni più bonus. Gli azzurri hanno già incassato il “sì” del calciatore e anche il Celta Vigo vuole chiudere l’affare. Resta solo da formalizzare l’offerta.