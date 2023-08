Anguissa in campo contro il Frosinone? C’è la notizia da Castel Volturno!

Manca sempre meno al debutto stagionale del Napoli da campione d’Italia. Il club azzurro ha comunicato il report allenamento odierno: c’è la notizia su Anguissa.

Il Napoli sta sfruttando gli ultimi giorni di allenamento per preparare al meglio la sfida contro il Frosinone. Al Benito Stirpe, si terrà, infatti, la gara di debutto dei campioni d’Italia.

Rudi Garcìa vorrà iniziare con il piede giusto la sua nuova esperienza partenopea e vuole il massimo impegno da parte dell’intera squadra.

A preoccupare il tecnico, però, sono le condizioni di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese è alle prese con un infortunio muscolare subito nel corso del ritiro a Castel di Sangro. Negli ultimi giorni le possibilità di vedere Anguissa in campo erano calate drasticamente, ma da Castel Volturno arrivano ulteriori sviluppi.

Di seguito il report dell’allenamento odierno:

Seduta pomeridiana per il Napoli al SSCN Konami Training Center.

I campioni d’Italia esordiranno in campionato sabato 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore 18.30) per la prima giornata della Serie A 2023/24.

Il gruppo dopo una prima fase di torello ha svolto esercitazione su calci piazzati ed esercitazione tecnica con conclusione in porta.

Anguissa ha svolto l’intera seduta in gruppo. Gaetano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo.