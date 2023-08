Salta a sorpresa il colpo: il Napoli ci ripensa?

L’incredibile colpo di scena in chiave mercato potrebbe nuovamente spianare la strada del Napoli verso un obiettivo del passato.

Ormai preda indiscussa della situazione Gabri Veiga, il calciomercato del Napoli continua tenendo sulle spine migliaia di tifosi azzurri all’ascolto. L’approdo dello spagnolo all’ombra del Vesuvio appare ai più come un’operazione già fatta, ma alcuni dettagli da limare hanno contribuito a far slittare l’accordo totale fra partenopei e Celta Vigo. Nel frattempo, l’odierna news potrebbe aver scombussolato qualche piano interno della società di Aurelio De Laurentiis, che potrebbe nuovamente fiondarsi sull’obiettivo di inizio mercato.

Salta ufficialmente Samardzic all’Inter, il Napoli ci pensa

Lazar Samardzic ha senz’altro rappresentato il vero e proprio oggetto del mistero in chiave mercato degli ultimi giorni. Il serbo era infatti divenuto quasi ufficialmente un nuovo acquisto dell’Inter, prima che qualche incomprensione fra le due parti al momento della firma congelasse prima e facesse saltare poi l’intera trattativa. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha infatti annunciato che l’operazione si sarebbe definitivamente conclusa con un nulla di fatto, consegnando ufficialmente la vicenda alla storia del calcio italiano.

Samardzic rimarrà dunque un membro della rosa dell’Udinese almeno per la prima partita di campionato, in attesa di capire al meglio quale potrà essere il futuro del centrocampista serbo. Accostato al Napoli a lungo nei mesi scorsi, il bianconero potrebbe anche finire nuovamente nel giro dei radar azzurri, alla ricerca di un centrocampista da affiancare al possibile neo-acquisto Gabri Veiga in caso di partenza di Piotr Zielinski.