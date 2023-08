Nuovo stadio Napoli, Manfredi annuncia: “Ho parlato con Abodi”

Giungono a sorpresa novità in merito alla situazione stadio-Napoli, con le parole pronunciate dal sindaco Gaetano Manfredi a donare speranza ai tifosi partenopei.

Si prepara a scendere in campo per la prima gara stagionale in Serie A il Napoli di Rudi Garcia, che affronterà il campionato 23/24 consapevole di dover difendere dall’assalto delle rivali il titolo di Campione d’Italia. Il debutto azzurro avverrà dunque sabato 19 agosto alle ore 18:30 al Benito Stirpe di Frosinone, con i partenopei ancora una volta impegnati in trasferta nella sfida d’esordio.

Per assistere al ritorno del Napoli fra le mura del Diego Armando Maradona bisognerà infatti attendere la sera del 27 agosto nonché la sfida fra azzurri e Sassuolo. L’impianto di Fuorigrotta torna dunque a scaldare i motori, oltre che a finire al centro di nuove dichiarazioni da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Quest’ultimo, apparso sin da subito in sintonia con il presidente Aurelio De Laurentiis sul caso, è infatti nuovamente tornato a calcare la mano sull’ipotesi nuovo stadio nel capoluogo campano, donando nuove speranze a tutti i tifosi partenopei.

Nuovo stadio, le dichiarazioni di Manfredi

Il capitolo nuovo stadio in quel di Napoli rappresenta da anni un tabù ancora non sfatato, fra affitti, ristrutturazioni e volontà controverse da parte di Aurelio De Laurentiis. Lo stesso patron degli azzurri ha infatti più volte calcato la mano sulla propria voglia di ottenere la completa concessione del Diego Armando Maradona, ribadendo di avere già un piano di riserva (la costruzione di un nuovo stadio in quel di Caserta) qualora ciò non accadesse. Il trionfo Scudettato dello scorso anno ha inoltre amplificato l'esigenza di una piazza che necessita di uno stadio all'altezza, con il duo sindaco-presidente pronti a battersi pur di riuscire nell'impresa.

La situazione, raffreddatasi nell’ultimo periodo, è infatti tornata a galla quest’oggi grazie alle dichiarazioni del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Intervistato da Il Mattino, quest’ultimo ha infatti dichiarato di aver parlato con il Ministro Abodi proprio della situazione stadio nella città campana. “Napoli merita uno stadio di livello, anche in vista della candidatura dell’Italia per ospitare Euro2032“, le parole di Manfredi, abili a riaccendere nei supporter azzurri una luce di speranza

Non è ancora chiaro se le intenzioni del sindaco e di De Laurentiis siano quelle di lavorare sulla costruzione di un nuovo impianto o sull’ennesima ristrutturazione da svolgere al Maradona, ma si prospettano passi avanti sul caso all’orizzonte.