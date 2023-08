L’ex obiettivo Napoli ad un passo dai rivali: intesa vicina

Il fu obiettivo del Napoli è ormai ad un passo dall’accasarsi ai rivali, con la prima offerta ufficiale presentata al club.

Il calciomercato targato Napoli procede verso la propria direzione, con le ultime news a tenere con il fiato sospeso migliaia di tifosi azzurri. Dopo numerose indiscrezioni e tanti indizi comparsi qua e là, dovrebbe essere oggi il Gabri Veiga day, con le ultime notizie che etichettano l’odierna giornata come fondamentale in merito alla trattativa fra azzurri e Celta Vigo.

In un clima ancora d’incertezza, ma che potrebbe ben presto divenire di pura gioia, arrivano anche news negative per il club di De Laurentiis. Accostato al Napoli agli inizi di questa sessione di calciomercato, rimanendo poi nell’ombra come plausibile obiettivo, il calciatore è ormai ad un passo dall’accasarsi agli storici rivali degli azzurri.

Accostato al Napoli, Berardi vicino alla Juventus

Da ormai 11 anni alla corte del Sassuolo, Domenico Berardi ha rappresentato una delle figure maggiormente in rilievo nel corso dell’attuale sessione di mercato. Questo perché, dopo una vita passata in neroverde, lo stesso attaccante ha aperto ad una propria cessione, finendo ben presto nel mirino di diversi club di Serie A.

Fra questi, anche il Napoli, alla ricerca di una figura che potesse sostituire Lozano ed al quale il profilo di Berardi fu accostato ad inizio calciomercato. L’ipotesi non si è però concretizzata, con l’esterno calabrese ad un passo dall’accasarsi alla rivale d’eccellenza per i partenopei: la Juventus. A rivelarlo è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che narra d’intesa trovata fra club bianconero e calciatore nonché di prima offerta ufficiale recapitata al Sassuolo, da circa 23 milioni al fronte dei 25 richiesti dagli emiliani.