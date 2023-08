Futuro Demme ancora in bilico: la decisione del Napoli

L’intricata situazione del centrocampista tedesco è ancora in bilico, con una decisione alquanto a sorpresa da parte del Napoli.

Il Napoli di Rudi Garcia si prepara a debuttare in qualità di Campione in carica nella Serie A 23/24, che per gli azzurri comincerà sul campo del Benito Stirpe contro il Frosinone. La sfida fra partenopei e ciociari fungerà dunque da prima uscita ufficiale del tecnico francese sulla panchina dei campani, nonché da esordio nel nostro campionato per Natan e Cajuste.

Le prossime ore saranno poi fondamentali per capire se altri acquisti avranno modo di apparire allo Stirpe in ottica Napoli, ma lo stesso calciomercato azzurro si prepara ad annunciare una svolta a sorpresa. Il motivo si celerebbe dietro alla sempre più intricata situazione vissuta da Diego Demme, con annessi dettagli rivelati da TMW.

Demme in uscita, la decisione del Napoli sorprende

Le ultime due annate in maglia azzurra non sono state le più felici e radiose per Diego Demme, superato nelle gerarchie da un superbo Stanislav Lobotka e relegato a pochissime apparizioni stagionali. Il tedesco, ormai esubero in uscita, non ha però ancora trovato nessun accordo con altri club, nonostante le tante news di mercato susseguitesi negli scorsi mesi.

Secondo la redazione di Tuttomercatoweb però, sarebbe ancora vivo l’interesse da parte di alcuni club tedeschi per il centrocampista, con il Napoli che vorrebbe difatti piazzare altrove il calciatore. Questo perché, dopo che gli azzurri avranno portato a termine le operazioni Gabri Veiga in entrata e Zielinski in uscita, altri colpi in quella zona di campo arriveranno solo in caso di cessione di Demme.