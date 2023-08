Annuncio a sorpresa del Napoli: c’entrano le sfide con Sassuolo e Lazio!

Giungono novità sulla prima e sulla seconda sfida casalinga del Napoli nella Seria A 2023/24. La decisione ha però sorpreso i tifosi.

Mancano sempre meno giorni al debutto del Napoli di Rudi Garcia in Serie A nella stagione 23/24. I Campioni esordiranno infatti in campionato al Benito Stirpe di Frosinone in attesa di tornare a disputare un incontro fra le mura amiche. Gli azzurri scenderanno infatti in campo sul terreno da gioco del Maradona il 27 agosto contro il Sassuolo nonché 2 settembre con la Lazio. Proprio in merito alle sfide citate arrivano inoltre aggiornamenti da parte del club.

Sorpresa Napoli, in vendita i biglietti per le sfide con Sassuolo e Lazio

Tramite un comunicato rilasciato via social nonché tramite proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato la messa in vendita dei tagliandi per le prime due sfide casalinghe della stagione. Il Diego Armando Maradona aprirà infatti le sue porte ai Campioni d’Italia la sera del 27 agosto, quando gli azzurri sfideranno il Sassuolo di mister Dionisi. I biglietti per la sfida saranno messi in vendita a partire da lunedì 21 agosto e saranno acquistabili sia online tramite piattaforma Ticketone che fisicamente nei punti vendita abilitati. In entrambi i casi sarà però necessaerio essere possessori della SSC Napoli Fan Satdium Card, con i prezzi che saranno i seguenti:

Curve inferiori: 25€;

Curve superiori: 35€;

Distinti inferiori: 55€;

Distinti superiori: 70€;

Tribuna Nisida: 90€;

Tribuna Posillipo: 140€.

A sorpresa inoltre, il Napoli ha annunciato anche la messa in vendita dei tagliandi per la terza gara di campionato, dove gli azzurri affronteranno la Lazio dell’ex Maurizio Sarri la sera del 2 settembre. Le modalità di vendita saranno le stesse adottate per il match con il Sassuolo, con una leggera variazione sui prezzi: