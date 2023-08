Altro addio per Garcia, il calciatore ad un passo dal lasciare Napoli

Arriva a sorpresa un’altra cessione da parte del Napoli di Garcia, con l’approdo dell’azzurro nel suo nuovo club ormai alle porte.

Si entra nel vero e proprio rush finale per i club italiani, in attesa del ritorno della Serie A previsto questo fine settimana. A partire dal 19 agosto infatti, i migliori 20 club della penisola italica torneranno a sfidarsi regalando gioie ed emozioni e tifosi. Fra essi, ovviamente anche il Napoli di Rudi Garcia, che affronterà il torneo da Campione in carica e che debutterà contro il Frosinone sul campo del Benito Stirpe.

La sfida ai ciociari fungerà dunque da esordio in competizione ufficiale in maglia azzurra per i neo-acquisti Natan e Cajuste, nonché per il tecnico Rudi Garcia. Proprio quest’ultimo potrebbe però essere privato di un calciatore nell’immediato, con la cessione dell’azzurro ormai questione di formalità.

Obaretin lascia Napoli, c’è l’accordo con il Trento

Sembrava destinato ad una permanenza in prima squadra da quinto difensore centrale, ed invece la spirale di prestiti si è presto abbattuta anche sulla figura di Nosa Obaretin. Accolto in squadra durante i ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro con grande entusiasmo da Garcia, il centrale della Primavera è infatti ad un passo dall’accasarsi in un club di Serie C.

Più precisamente al Trento, squadra in cui Obaretin rimarrà in prestito per un anno per macinare esperienza. Il classe 2003 si prepara dunque a raggiungere i nuovi compagni di squadra, come rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Secondo quest’ultimo infatti, l’intesa totale sarebbe ormai già stata raggiunta, con visite mediche ed ufficialità attese già quest’oggi.