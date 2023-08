ULTIM’ORA – Rinnovo ad un passo per Osimhen: svelate tutte le cifre

Victor Osimhen è destinato a restare a Napoli. Rinnovo ad un passo per il nigeriano, svelate anche le cifre del nuovo contratto.

Il rinnovo di Victor Osimhen, fino a questo momento, è stato il tormentone dell’estate azzurra. Il centravanti nigeriano, dopo la grandissima stagione scorsa è stato cercato da diversi club, ma nessuno è mai riuscito ad abbattere il muro eretto dal presidente De Laurentiis.

Il patron azzurro ha sempre lavorato per rinnovare il contratto del suo bomber. Osimhen, dal canto suo, ha sempre fatto sapere che la sua volontà fosse quella di restare ancora all’ombra del Vesuvio.

Nel corso di questi mesi, gli incontri tra la dirigenza del Napoli e l’agente di Osimhen sono stati continui e finalmente si è arrivati ad un accordo che soddisfa entrambe le parti.

Rinnovo Osimhen, manca solo la firma

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, pare che ora il rinnovo di Osimhen sia realmente ad un passo. Ogni dettaglio del nuovo accordo è stato limato e manca solo la firma che dovrebbe arrivare in settimana.

Il nuovo contratto scadrà nel 2026, ovvero un anno più avanti rispetto all’attuale scadenza. Osimhen percepirà oltre 10 milioni di euro netti a stagione, diventando così il giocatore più pagato dell’era De Laurentiis e della Serie A.

Uno dei nodi che aveva rallentato la trattativa era quello relativo alla clausola rescissoria. Non ci sarà una doppia clausola valida per l’Europa e per l’Arabia, ma solo una valida per l’estero valida dal 2024 da 150 milioni di euro. Questa clausola sarà valida anche per l’Italia dal 2025.