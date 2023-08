“Serve un miracolo”, i tifosi del Napoli ora tremano

Manca sempre meno all’inizio del campionato e gli azzurri devono difendere il titolo. I tifosi del Napoli, però, sono in ansia.

Stiamo per entrare ufficialmente nella settimana che coinciderà con l’avvio della nuova Serie A. Il Napoli aprirà le porte della nuova stagione alle 18:30 contro il Frosinone. I campioni d’Italia in carica, lotteranno per difendere il titolo conquistato con ampio merito lo scorso anno. Sulla panchina azzurra, però, non ci sarà più Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha deciso di fare un passo indietro. Al suo posto è arrivato Rudi Garcia.

Inizialmente per il tecnico toscano si pensava potesse esserci un anno sabatico, ma nelle ultime ore sta prendendo piede una nuova ipotesi per il futuro. Nella giornata di oggi sono arrivate le dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di ct della Nazionale. La Figc, a causa dei prossimi importanti impegni di qualificazione ad Euro2024, è costretta a trovare un sostituto all’altezza. In pole position pare esserci proprio Spalletti che sembrerebbe aver dato già il suo benestare. Al momento, però, a frenare la trattativa è il contratto di Spalletti con il Napoli. Il tecnico, infatti, è “prigioniero” di una penale da 3,250 milioni di euro da versare nelle casse partenopee. Se il presidente Aurelio De Laurentiis deciderà di rinunciare a queste cifre, allora potrà sedere sulla panchina della Nazionale.

Ansia per i tifosi del Napoli

Come detto, sulla panchina del Napoli ora siede Rudi Garcia. I ragazzi campioni d’Italia hanno svolto la preparazione estiva agli ordini del tecnico francese. Proprio nel corso della preparazione ci sono stati alcuni attimi di paura per Frank Anguissa.

Il centrocampista camerunese, grande protagonista della cavalcata azzurra nella passata stagione, nel corso del ritiro a Castel di Sangro è stato costretto a fermarsi per alcuni problemi di natura muscolare. Le sue condizioni sono in continua evoluzione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, le possibilità di vederlo in campo al debutto contro il Frosinone sono ridotte al minimo.

Secondo il quotidiano sportivo, infatti, servirà un miracolo dello staff medico azzurro per permettere al numero 99 azzurro di rientrare tra i convocati di Rudi Garcìa. Tifosi azzurri, quindi che sono in ansia per il debutto degli azzurri da campioni d’Italia. Scalda i motori per sostituirlo Jens Cajuste. Il centrocampista svedese, appena arrivato dallo Stade de Reims, infatti, è il sostituto ideale di Anguissa e potrebbe essere chiamato in casa sin dalla prima giornata di Serie A.