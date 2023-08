Ritiri da record: numeri stratosferici per Dimaro e Castel Di Sangro

I tifosi del Napoli anche questa estate hanno confermato il loro immenso amore per i colori azzurri. I numeri dei ritiri estivi sono da record.

Nell’atmosfera incandescente dell’estate, il Napoli ha dimostrato di non avere rivali solo sul campo, ma anche nella passione travolgente dei suoi tifosi. La squadra partenopea ha lasciato un’impronta indelebile durante i ritiri estivi, con numeri straordinari che parlano di un amore senza limiti per i colori azzurri.

Numeri da capogiro per il Napoli

Da nord a sud, la passione per il Napoli si è manifestata in tutta la sua grandezza. Nella pittoresca Dimaro Folgarida, quasi 10 mila persone si sono radunate per assistere alla solenne presentazione della squadra. Ma i numeri non si fermano qui: nel suggestivo scenario trentino sono stati venduti ben 40 mila posti letto, testimonianza tangibile del fervore che circonda il club.

Tuttavia, la magia non si è esaurita in Trentino. Nel cuore di Castel di Sangro, un autentico esercito di 140 mila tifosi si è dato appuntamento, creando uno spettacolo di colori e passione. Lo stadio è stato costantemente sold-out per le amichevoli, mentre code infinite di appassionati si snodavano quotidianamente fuori dallo store ufficiale, ansiosi di accaparrarsi la maglia azzurra come un prezioso trofeo.

È chiaro che il Napoli non è semplicemente una squadra di calcio per i tifosi azzurri, ma un’autentica fede che unisce cuori e anime di migliaia di persone. L’estate del Napoli è già da Scudetto non solo per il tricolore sulla maglia, ma per il trionfo di una passione travolgente e inarrestabile che trasforma ogni ritiro in un evento epico. In un mondo dove il calcio è spesso visto come uno sport, il Napoli dimostra che è anche un potente collante sociale capace di ispirare legami indelebili tra tifosi di ogni età e provenienza.

Che sia Dimaro Folgarida o Castel di Sangro, il Napoli può vantare non solo una rosa di calciatori talentuosi, ma anche un esercito di tifosi devoti pronti a sostenere la squadra in ogni istante. Questi numeri da urlo non solo evidenziano il successo sportivo, ma confermano che la passione e l’entusiasmo dei tifosi partenopei sono veramente senza eguali.