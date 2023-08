I tifosi esultano, il Napoli chiude per il super colpo

Dopo settimane di trattative, finalmente i tifosi del Napoli possono esultare. Gli azzurri hanno chiuso il super colpo.

Il mercato del Napoli si è acceso nell’ultima settimana. Dopo settimane di apparente immobilismi, il Napoli ha chiuso due colpi in pochissimo tempo. Kim Minjae ha salutato da tempo gli azzurri. Al posto di “The Monster”, ceduto al Bayern per 58 milioni di euro, è arrivato Natan Souza dal Red Bull Bragantino. Il centrale brasiliano classe 2001 è arrivato a titolo definitivo per poco più di 10 milioni di euro.

Oltre al sostituto di Kim, il Napoli ha chiuso anche per il sostituto di Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese è rientrato al Tottenham dopo il prestito di un anno e il riscatto che non è stato esercitato dal club azzurro. Il patron, Aurelio De Laurentiis, ha chiuso anche per il sostituto. Per 12 milioni di euro è arrivato dallo Stade De Reims, Jens Cajuste. Il centrocampista svedese, potrà debuttare già settimana prossima a causa di un problema di natura muscolare che ha colpito Anguissa nel corso del ritiro estivo a Castel di Sangro.

Affare fatto, il Napoli chiude il colpo

A centrocampo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, ci saranno ulteriori cambiamenti. Sembra infatti che Piotr Zielinski abbia accettato l’offerta faraonica dell’Al Ahli. Il centrocampista polacco andrà in Arabia a guadagnare 15 milioni a stagione per 4 anni. Al Napoli, invece, arriveranno 30 milioni più bonus per la sua cessione. Un affare per il Napoli dato che il contratto dei Zielinski è in scadenza nel 2024.

Negli ultimi giorni, però, Zielinski sembrava destinato a restare al Napoli. Nonostante ciò, il Napoli ha lavorato duramente per rinforzare il centrocampo. Gabri Veiga, talento del Celta Vigo, infatti, sarebbe arrivato a prescindere da un’eventuale cessione di Zielinski. Il giovane gioiello spagnolo ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Il Napoli, da giorni, sta lavorando per chiudere a cifre leggermente inferiori. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che la trattativa possa concludersi per 35 milioni di euro bonus compresi. Per la trattativa che porterebbe Gabri Veiga all’ombra del Vesuvio, però, arrivano ulteriori novità che fanno esultare i tifosi del Napoli.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, pare che la dirigenza azzurra abbia trovato l’accordo con il giocatore. Secondo Schira, Gabri Veiga firmerà un contratto con il Napoli fino al 2028. Il centrocampista spagnolo guadagnerà 2,2 milioni di euro a stagione nel corso della sua esperienza in azzurro.