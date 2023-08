Gabri Veiga con la testa al Napoli? La risposta di Benitez non lascia dubbi

Il Napoli continua a muoversi per Gabri Veiga. Lo spagnolo è partito dalla panchina al debutto nella Liga, ma Benitez ha parlato del suo futuro in conferenza.

Nella giornata di oggi il Celta Vigo ha fatto il suo debutto nella Liga Spagnola. La squadra di Rafa Benitez è caduta in casa sotto i colpi dell’Osasuna. Al termine dei 90′, il risultato finale ha recitato 2-0 per in favore degli ospiti.

Benitez sicuro su Gabri Veiga

L’ex allenatore del Napoli ha deciso di non schierare dal 1′ l’obiettivo azzurro Gabri Veiga. Il talento spagnolo è poi subentrato nella ripresa, ma non è riuscito a dare il suo apporto alla causa.

Al termine del match, Benitez è stato incalzato sulla scelta di non schierare Gabri Veiga da titolare. La risposta dell’ex Napoli non lascia dubbi sul futuro del centrocampista spagnolo: