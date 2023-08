Ultim’ora su Veiga: la notizia sorprende tutti, c’è la decisione ufficiale

Notizia a sorpresa dalla Spagna in merito all’obiettivo Gabri Veiga. Tifosi del Napoli senza parole dopo l’accaduto.

Il calciomercato targato Napoli è ormai divenuto tutt’uno con la situazione Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo è infatti sempre più un concreto obiettivo degli azzurri, che negli ultimi giorni hanno tentato il tutto per tutto pur di strapparlo al Celta Vigo. Dalla Spagna è però arrivata un’ultim’ora che nessuno all’ombra del Vesuvio si aspettava, e che potrebbe aver tracciato indelebilmente il futuro del giovane talento iberico.

Gabri Veiga convocato, prenderà parte all’esordio stagionale del Celta Vigo

Debutterà domenica 13 agosto alle ore 17 il Celta Vigo, cui prima partita della Liga 23/24 vedrà contrapposti i biancoazzurri all’Osasuna. Nel corso della conferenza stampa pre-match dunque, l’ex Napoli ed attuale allenatore del club spagnolo Rafa Benitez aveva fatto il punto della situazione, etichettando un Gabri Veiga non al top alludendo ad una sua possibile esclusione dal match.

Il tutto sembrava dunque frutto dell’ormai sempre più spinta trattativa con il Napoli, ma le ultime news hanno contribuito a scombussolare i piani. Il Celta Vigo ha infatti diramato la lista di convocati per la sfida con l’Osasuna, con Gabri Veiga saldamente presente nell’elenco. Notizia sorprendente, con alcune voci dalla Spagna che spingono addirittura sulla possibile titolarità del centrocampista. Da chiarire quindi nelle prossime ore se si tratterà dell’ultima uscita in maglia Celta per Veiga o se tale indizio non è altro che una conferma della permanenza in Liga del talento.