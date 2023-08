Osimhen, il dirigente lo chiama in Arabia: “Qui si troverebbe bene”

Le dichiarazioni dall’Arabia Saudita spavento i tifosi del Napoli, ancora alle prese con il forte dubbio Osimhen.

Saranno giorni caldi e delicati all’insegna di Victor Osimhen in casa Napoli. Il bomber azzurro parrebbe infatti vicino al tanto agognato rinnovo di contratto con il club partenopeo, come evidenziato anche dalle dichiarazioni di De Laurentiis e Garcia. L’obiettivo Napoli sarebbe quello di giungere all’accordo prima dell’inizio del campionato di Serie A, con le prossime ore che assumono dunque una connotazione fondamentale. Superato lo scoglio Arabia per l’attaccante, con lo spettro saudita tornato però ad incombere sul capo del bomber in seguito alle ultime dichiarazioni.

Dall’Arabia chiamano Osimhen, tifosi del Napoli in apprensione

Le voci inerenti ad un possibile passaggio di Victor Osimhen in Arabia Saudita, alla corte dell’Al-Hilal, hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di tifosi del Napoli. Nonostante queste ultime parevano superate dopo le sempre più positive sensazioni sul rinnovo, un appello proveniente dalla terra araba ha contribuito a riaprire il caso.

Il connazionale del bomber Michael Emenalo, Director of Football della Saudi Pro League, sarebbe infatti intervenuto sul caso Osimhen. “Se mi piacerebbe averlo qui? Certo, è un fantastico artista del calcio e sono sicuro che in Arabia si troverebbe alla perfezione“, le parole riportate dal Corriere dello Sport. Emenalo ha poi aggiunto che il Napoli saprebbe cavarsela anche in caso di partenza di Osimhen, aggiungendo quindi ulteriore pepe alla già piccante situazione.