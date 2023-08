Napoli, Garcia suona la carica in vista della nuova stagione

Rudi Garcia è pronto a dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura sulla panchina del Napoli.

Si torna a fare sul serio per il Napoli. Dopo la preparazione precampionato, svoltasi tra Dimaro e Castel di Sangro, gli azzurri di mister Rudi Garcia adesso si preparano a dare inizio ufficialmente alla nuova stagione.

Garcia suona la carica in vista della nuova stagione

Il Napoli, campione d’Italia in carica, darà inizio al suo nuovo cammino in Serie A debuttando in casa del Frosinone di Eusebio Di Francesco. La squadra partenopea scenderà in campo per la prima giornata di campionato sabato alle ore 18:30. Gli azzurri, intenzionati a partire col piede giusto, saranno di scena allo stadio Benito Stirpe. Prima di preparare la gara di Frosinone, la squadra partenopea osserverà due giorni di riposo. Il Napoli riprenderà gli allenamenti al Konami Training Center lunedì pomeriggio.

A caricare l’ambiente in vista dell’imminente inizio di stagione, ci ha pensato proprio mister Rudi Garcia attraverso i social. Nel suo post, Garcia ha espresso il suo entusiasmo per l’inizio della nuova stagione, sottolineando l’affetto e la carica che i sostenitori azzurri hanno trasmesso durante la preparazione:

Ora che la preparazione è finita non vediamo l’ora di iniziare la stagione. Un ringraziamento a tutti i tifosi per l’affetto e la carica trasmessa tra Dimaro e Castel di Sangro a supporto di squadra, team e società.

Il messaggio di Garcia riflette la connessione profonda tra squadra, tifosi e società. L’entusiasmo del tecnico francese è un segnale positivo per i tifosi del Napoli. I supporter azzurri hanno dimostrato il loro impegno e il loro amore per la squadra, e Garcia ha colto l’opportunità di ringraziarli e condividere la sua emozione per la nuova stagione. Con il ritiro alle spalle e l’inizio della stagione che si avvicina, adesso Rudi Garcia si prepara ad iniziare ufficialmente la sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Il Napoli è pronto a difendere il titolo di campione d’Italia con il condottiero francese al timone.