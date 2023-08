Incredulo Kim, tifosi senza parole: cos’è successo al Bayern Monaco

Non è iniziata benissimo l’avventura di Kim Min-Jae al Bayern Monaco, subito una brutta notizia che ha innervosito i tifosi.

Il Napoli ha terminato la preparazione in ritiro a Castel di Sangro, con la squadra di Rudi Garcia che tornerà ad allenarsi da lunedì in vista del debutto in campionato contro il Frosinone.

Mentre il Napoli è proiettato sulla gara contro i ciociari, uno dei grandi ex – protagonista assoluto dell’ultimo scudetto – non ha cominciato benissimo la propria avventura con la sua nuova squadra. Parliamo di Kim Min-Jae, che questa sera è sceso in campo con il Bayern Monaco contro il Lipsia per la finale di Supercoppa di Germania.

Kim, brutta notizia al Bayern Monaco: eliminato dalla Supercoppa

Il coreano – passato poche settimane fa ai bavaresi per circa 50 milioni di euro, previa pagamento della clausola rescissoria -, è infatti incappato nel suo primo K.O. in gare ufficiali. Il grande protagonista della gara è stato Dani Olmo, autore addirittura di una tripletta (due gol nel primo tempi e uno nella ripresa, ndr).

Kim è entrato al 45′, quando Tuchel ha optato immediatamente per una tripla sostituzione. Al 63′ invece ha fatto il suo debutto in maglia Bayern anche il nuovo centravanti Harry Kane, ma la serata da ricordare è stata decisamente quella dello spagnolo Dani Olmo.