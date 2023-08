Il rinnovo di Mario Rui ne blocca l’acquisto, il Napoli poteva prenderlo per 12 milioni

Il rinnovo di Mario Rui ha chiuso la porta a possibili nuovi acquisti del Napoli per quanto riguarda la corsia di sinistra.

Dopo intense trattative, il portoghese Mario Rui ha deciso di prolungare il proprio contratto con il Napoli, mettendo definitivamente fine alle voci riguardanti ad un possibile trasferimento. Il rinnovo del terzino portoghese, di fatto, ha chiuso ad eventuali arrivi per la corsia di sinistra.

Mentre il Napoli si appresta ad annunciare l’imminente prolungamento di contratto di Mario Rui, l’Inter si prepara ad ufficializzare un nuovo colpo proprio per il versante sinistro. La società lombarda sembra aver chiuso la trattativa per il terzino del Monza, Carlos Augusto. Profilo che poteva fare al caso della squadra di mister Rudi Garcia. Tuttavia, il rinnovo di Mario Rui ha cambiato i piani.

Il rinnovo di Mario Rui blocca l’eventuale acquisto

Il rinnovo di Mario Rui ha bloccato un possibile acquisto del Napoli per quanto riguarda la corsia di sinistra. L’Inter starebbe chiudendo l’affare che porta Carlos Augusto in maglia nerazzurra. Il terzino sinistro classe 1999 del Monza dovrebbe passare all’Inter con la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto a 12 milioni di euro. Queste cifre, tutto sommato, sembrano rappresentare un’affare equo per entrambe le parti coinvolte.

Il calciatore brasiliano, tra i protagonisti del Monza nella scorsa stagione di Serie A, poteva fare proprio al caso del Napoli nel caso in cui fosse arrivato l’addio di Mario Rui. Il profilo del giovane terzino sinistro, prossimo dall’approdare all’Inter, rispecchiava alla perfezione i canoni della società del presidente Aurelio De Laurentiis. La cifra con cui l’Inter avrebbe chiuso la trattativa per Carlos Augusto sarebbe stata più che abbordabile per il club partenopeo. Se fosse partito Mario Rui, il calciatore brasiliano sarebbe potuto diventare un vero e proprio obiettivo di mercato, un innesto giusto per le idee tecnico tattiche di mister Rudi Garcia.

Tuttavia, la scelta del Napoli è stata quella di puntare ancora una volta su Mario Rui, tra i principali artefici della conquista dello Scudetto nella passata stagione. Il Napoli ha siglato il rinnovo del terzino portoghese fino al 2026, aggiungendo un anno in più alla sua permanenza rispetto alla scadenza naturale prevista per il 30 giugno 2025. Questo passo dimostra l’importanza che il club partenopeo attribuisce al calciatore e alla sua esperienza nel reparto difensivo. L’imminente rinnovo ha rafforzato il legame tra il giocatore portoghese e la squadra, ma ha anche chiuso la porta ad eventuale rinforzo per la corsia di sinistra.