Da Frosinone già pensano al Napoli, avete saputo cos’hanno detto?

Si avvicina la prima sfida di campionato per il Napoli, da Frosinone aspettano la gara e promettono battaglia ai campioni d’Italia.

Manca una settimana all’inizio del campionato 2023/24, quello che vedrà ai nastri di partenza giocare il Napoli con lo scudetto cucito sul petto. Una soddisfazione enorme per la squadra azzurra, la società e la tifoseria, che aspettavano questo successo da ben 33 anni. Il compito di tenere il tricolore cucito sulla casacca del Napoli spetterà a Rudi Garcia, subentrato a Luciano Spalletti.

Il tecnico francese esordirà ufficialmente in campionato contro il Frosinone sabato 19 agosto. I ciociari, neopromossi in Serie A, hanno cambiato tanto in questa stagione, partendo dalla guida tecnica con Eusebio Di Francesco che ha sostituito Fabio Grosso. Il Frosinone nella giornata di ieri ha battuto 1-0 il Pisa in Coppa Italia, passando il turno grazie all’autorete di Canestrelli. Un buon test in attesa dei campioni d’Italia.

A parlare della gara contro il Napoli – in zona mista al termine del match di Coppa Italia – è stato l’esterno del Frosinone, Jaime Baez, che ha già lanciato la sfida ai partenopei. Ecco quanto evidenziato:

La prossima settimana si affronta con tanta motivazione. Il lavoro che dobbiamo svolgere dovremo farlo mettendoci dentro tanta voglia. Dovremo essere motivati e concentrarci sul lavoro. Questo è quello che paga alla fine. Essere partiti con un risultato positivo credo sia molto importante per la mentalità che vogliamo raggiungere. Grosso e Di Francesco? Sono due allenatori che amano proporre gioco. Hanno cose in comune ma anche cose diverse.

Inoltre Baez ha tenuto a sottolineare come la filosofia di gioco adottata da Di Francesco sia decisamente votata all’attacco e al bel gioco. Ciò fa presumere che, contro il Napoli, il Frosinone non pensi solo a chiudersi in difesa e ripartire.