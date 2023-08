“Contratto fino al 2026”: il Napoli pronto ad accelerare per la firma

Ancora rinnovi in casa Napoli, dove gli azzurri sono pronti ad accelerare per blindare un proprio membro della rosa fino al 2026.

Fra rinnovi e nuovi acquisti, il calciomercato targato Napoli ha finalmente inserito la giusta marcia, portando la tanto attesa gioia nuovamente nei cuori dei tifosi partenopei. L’ultimo periodo è stato infatti caratterizzato dai prolungamenti di contratto da parte di Di Lorenzo, Raspadori e non per ultimo Mario Rui, con gli acquisti di Natan e Cajuste a rafforzare il lato colpi in entrata del Napoli. Mentre all’ombra del Vesuvio si attende dunque la tanto agognata firma sul rinnovo da parte del bomber Victor Osimhen, un nuovo accordo per un prolungamento di contratto potrebbe ben presto vedere la luce fra le mura di Castel Volturno.

Politano-Napoli, cosa trapela sul rinnovo

La fascia destra del Napoli è divenuta sempre più un tabù nelle ultime settimane, con la situazione Lozano spesso a tener banco. Contrariamente al messicano però, il suo compagno di reparto Matteo Politano non è mai stato messo in discussione dalla società azzurra. La permanenza dell’italiano è sempre apparsa come sicura, con le ultime news che rafforzano tale scenario.

Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira infatti, Napoli ed entourage di Politano sarebbero al lavoro per il rinnovo. Un contratto fino al 2026 sarebbe infatti stato proposto dal club azzurro al calciatore italiano, anche se non sono ancora note le cifre di stipendio. Qualora tale scenario dovesse andare in porto, tutti e tre gli assistiti del procuratore Mario Giuffredi avrebbero rinnovato il proprio contratto con il Napoli. Dopo i prolungamenti di Di Lorenzo e Mario Rui infatti, si avvicina ora quello di Matteo Politano.