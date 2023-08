Veiga-Napoli, dalla Spagna non hanno dubbi: le ultime sulla trattativa

Giungono novità in merito alla situazione Gabri Veiga, fra smentite e news inerenti all’imminente affondo Napoli.

Dopo Natan e Cajuste, il calciomercato targato Napoli sembrerebbe aver imboccato la strada giusta, con la situazione partenopea ormai monopolizzata dalla situazione Gabri Veiga.

Lo spagnolo è infatti sempre più vicino all’approdo in maglia azzurra, con le notizie sul centrocampista che continuano a susseguirsi insistentemente.

Veiga-Napoli, voci discordanti sulla trattativa

Ad aver monopolizzato la scena nelle ultime ore sono state senz’altro le indiscrezioni in merito al possibile approdo di Gabri Veiga in quel di Napoli. Dopo alcuni giorni di trattativa infatti, la situazione sembrerebbe agli atti conclusivi, come riportato dalla testata giornalistica spagnola AS.

Secondo questi ultimi, lo stesso Celta Vigo avrebbe confermato l’intesa raggiunta con il Napoli sulla base di 35 milioni + 5 di bonus, senza ricorrere al pagamento della clausola.

Tuttavia, secondo Gianluca Di Marzio la situazione sarebbe ben diversa. L’esperto italiano di mercato avrebbe infatti rivelato che sul fronte partenopeo non vi sarebbero conferme in merito a quanto rivelato dalla Spagna, e che la trattativa non sarebbe dunque in fase così avanzata.