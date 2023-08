Garcia senza dubbi: lo ha detto sul rinnovo di Osimhen

Arrivano direttamente da Castel Di Sangro le parole post Napoli-Apollon da parte del mister azzurro Rudi Garcia.

Si conclude con un secco 2-0 rifilato all’Apollon Limassol il ciclo di amichevoli internazionali giocato dagli azzurri in quel di Castel Di Sangro. A fare le fortune odierne del Napoli, il duo Osimhen-Simeone, protagonista delle due marcature decisive della sfida. Nel frattempo, ecco arrivare il commento post-partita da parte di mister Rudi Garcia, intervenuto ai microfoni di SkySport.

“Voglio Osimhen felice”, Garcia post Napoli-Apollon

Un Napoli dominante quello apparso quest’oggi al Patini, a cui le sole due reti rifilate all’Apollon stanno anche strette. A sbloccare il punteggio, Victor Osimhen, etichettato come fondamentale e trascinatore da mister Garcia nel post-match. “Victor mi serve felice e quando arriverà l’ufficialità del suo rinnovo saprà concentrarsi solo sul campo“, le parole del francese, che ha rivelato di preferire di gran lunga tale scenario.

Sempre ai microfoni di Sky, il mister ha avuto parole anche nei confronti del neo acquisto Cajuste, evidenziandolo come in grado di ricoprire tutti e tre i ruoli del centrocampo anche grazie alla sua fisicità nonché agilità. “Contento del suo arrivo, è un gran bell’acquisto“, ha quindi dichiarato Garcia, rivelandosi anche soddisfatto dell’esperimento odierno schierando Zerbin mezz’ala.

Infine, il tecnico francese ha chiuso con alcune considerazioni sulla partita, in cui il Napoli avrebbe potuto fare ben più di due gol. “Vincere è sempre importante, anche se l’Apollon non è una squadra di alto livello“, ha quindi concluso Garcia, ritenendosi soddisfatto del lavoro fatto nei 14 giorni di ritiro nonché pronto per la trasferta di Frosinone.