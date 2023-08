Garcia pazzo di Cajuste: “Grande acquisto, vi spiego i suoi pregi”

Le prime parole di Rudi Garcia in merito a Jens Cajuste, neo acquisto del Napoli nonché fresco debuttante con la maglia azzurra.

Si conclude sul risultato di 2-0 l’ultima amichevole stagionale del Napoli in quel di Castel Di Sangro, dove gli azzurri hanno sconfitto i ciprioti dell’Apollon Limassol grazie alle reti nel secondo tempo di Osimhen e Simeone. Spazio inoltre, nell’arco dei 90 minuti, anche ai nuovi acquisti Natan e Cajuste. Quest’ultimo in particolare è finito sin da subito al centro delle dichiarazioni di Rudi Garcia, complimentatosi con il proprio nuovo centrocampista nel post-match.

“Grande acquiato”, Garcia elogia Cajuste

Sono bastati poco meno di 30 minuti a Jens Cajuste per entrare nel cuore dei supporter del Napoli. Lo svedese è infatti entrato nel corso dell’amichevole giocata dai partenopei contro l’Apollon Limassol, dando al pubblico qualche assaggio delle proprie potenzialità. Al pubblico così come a mister Rudi Garcia, intervenuto proprio in merito al proprio nuovo calciatore ai microfoni di SkySport.

“Cajuste può occupare tutti e tre i ruoli del centrocampo perché ha fisicità, tecnica e doti da ruba palloni“, le prime parole del tecnico azzurro sullo svedese, con l’ex Roma non risparmiatosi in quanto a complimenti. “Si troverà molto bene in una squadra che gioca a pallone come la nostra. Sono contento del suo arrivo, è un gran bell’acquisto“, ha quindi concluso Garcia, lasciando trasparire piena fiducia nei confronti di Cajuste.