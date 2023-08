Di Francesco avvisa: “Ho in mente una mossa contro il Napoli”

Messaggio di sfida lanciato da parte di Eusebio Di Francesco, intervenuto su quel che sarà la prima sfida di campionato fra Frosinone e Napoli.

Impegnate contemporaneamente quest’oggi Napoli e Frosinone, con le due squadre arrivate alle ultime battute pre-stagionali in attesa del debutto in Serie A. Seppur in due sfide dalla caratura diversa dunque, entrambe i club sono usciti vincitori dai propri impegni, con gli azzurri trionfanti sull’Apollon Limassol per 2-0 mentre i ciocicari battevano per 1-0 il Pisa in Coppa Italia. Proprio al termine di tale sfida sono dunque arrivate le dichiarazioni da parte di Eusebio Di Francesco, abile a lanciare parole di sfida nei confronti del Napoli.

“Ho in mente una tattica per il Napoli”, Di Francesco avvisa gli azzurri

Un autogol e poco più è bastato al Frosinone per superare il Pisa in quel della Coppa Italia nonché ultimo test ciociaro in attesa della sfida di campionato contro il Napoli. Al termine dell’incontro si è dunque svolta la conferenza stampa del mister gialloazzurro Eusebio Di Francesco, pronto ad avvisare i prossimi avversari su tattiche e schemi.

“Dovremmo essere bravi a sfruttare i pochi difetti che ha il Napoli“, ha dichiarato l’ex Roma, rimarcando appunto sull’effettiva presenza di alcune lacune nei partenopei. Lo stesso Di Francesco ha dunque dato qualche assaggio di tattica, annunciando che i propri moduli cambiano in base all’avversario. “Magari con il Napoli adotterò un 4-3-1-2 basato sulla fantasia“, le battute conclusive dell’intervista che sanno di sfida nei confronti di Rudi Garcia e dei suoi azzurri.