Emergono novità di mercato in merito al futuro di un calciatore azzurro, finito concretamente nel mirino di un club di Serie A.

Le prime scariche di mercato in casa Napoli sono arrivate seppur con qualche settimana di ritardo, con i neo acquisti azzurri Natan e Cajuste entrati anche nel corso dell’amichevole fra partenopei ed Apollon Limassol. I due sono dunque apparsi ampiamente in condizione, ma ciò non basterà per completare la rosa targata Napoli in vista dell’inizio del campionato di Serie A 2023/24. Ecco dunque che le prime pagine di calciomercato inerenti agli azzurri sono state monopolizzate dal nome di Gabri Veiga, che a tutti gli effetti potrebbe diventare il terzo acquisto della gestione Meluso.

Lo spagnolo è infatti ad un passo dalla città Vesuviana, pronto a ricoprire il ruolo di mezzala alternandosi con Zielinski. Il polacco avrebbe difatti rifiutato nuovamente le offerte provenienti dall’Arabia, dando vita nell’immaginario collettivo ad una staffetta da pelle d’oca con Veiga. Nel frattempo però, dopo due pezzi acquisiti ed uno confermato all’ultimo istante, il centrocampo targato Napoli potrebbe ben presto salutare un elemento. Trattasi di un pupillo della piazza, finito concretamente al centro dei piani di un club di Serie A dopo alcuni movimenti di mercato.

Calciomercato Napoli, Gaetano nel mirino dell’Empoli

Divenuto nel corso della stagione 22/23 un vero e proprio idolo della tifoseria nonché unico napoletano ad oggi presente nella rosa azzurra, Gianluca Gaetano potrebbe ben presto salutare la maglia partenopea. Arrivato al Napoli nel 2011 e protagonista di tutta la trafila delle giovanili infatti, il centrocampista potrebbe nuovamente allontanarsi dalla propria città di nascita dopo le due avventure in prestito con la maglia della Cremonese. Erano infatti fuori uscite nelle ultime settimane alcune news in merito alla possibile partenza del classe 2000, presente in lista obiettivi di club come Parma, Bologna ed Empoli.

Proprio i toscani avrebbero quindi deciso nelle ultime ore di puntare forte sul profilo di Gaetano, cui ruolo in quel di Napoli potrebbe essere sempre più ai margini dopo l’arrivo di Cajuste ed il possibile acquisto di Gabri Veiga. A rivelare il tutto è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso i propri profili social. Secondo quest’ultimo infatti, per sopperire alla sempre più probabile partenza di Liam Henderson, l’Empoli avrebbe deciso di puntare sul centrocampista attualmente al Napoli.

Non è ancora chiaro se tale operazione sarà condotta con la formula del prestito o dell’acquisto a titolo definitivo, ma ciò che è certo è che il futuro di Gianluca Gaetano potrebbe ben presto svilupparsi al di fuori dei confini del capoluogo campano.