UFFICIALE – Cajuste ha scelto il numero di maglia: la scelta sorprende tutti

Arriva la scelta ufficiale del numero di maglia da parte del neo acquisto Cajuste, presentatosi oggi ai tifosi azzurri poco dopo l’annuncio social da parte del Napoli.

7 giorni di fuoco hanno accompagnato Napoli ed i propri tifosi nei veri e propri primi passi della società azzurra nel calciomercato 2023. Nel giro di poco i partenopei hanno infatti messo sotto contratto il centrale brasiliano Natan ed il centrocampista svedese Cajuste, in attesa di scoprire quali saranno le prossime novità in merito al caso Gabri Veiga. Nel frattempo, proprio colui che andrà verosimilmente ad occupare in campo il ruolo di vice-Anguissa ha rivelato al pubblico di Castel Di Sangro la propria sorprendente scelta in merito al numero di maglia.

Ufficiale Napoli, Cajuste sceglie il numero 24

Annunciato ufficialmente dal Napoli quest’oggi, Cajuste ha già raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Castel Di Sangro, appena un giorno dopo aver svolto e superato le visite mediche in quel di Villa Stuart. Per lo svedese è stato dunque già tempo di allenamento in gruppo e di prime foto di rito, fra cui una in particolare che ha suscitato la sorpresa dei tanti tifosi presenti in Abruzzo.

Trattasi della diapositiva atta a svelare il numero di maglia scelto dal centrocampista, immortalato con una casacca azzurra con su il numero 24 fra le mani. Una scelta davvero sorprendente quella attuata da Cajuste, con gli azzurri che torneranno così a veder scorrazzare sul prato del Maradona il numero che nel capoluogo partenopeo è stato reso iconico dall’ex capitano Lorenzo Insigne. Curiosità vuole inoltre che proprio 24 sia il numero delle candeline spente oggi dal centrocampista, che ha avuto il piacere di festeggiare il proprio primo compleanno in azzurro.