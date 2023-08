Quale obiettivo per il Napoli? De Laurentiis risponde in diretta

Un De Laurentiis senza freni ha parlato quest’oggi direttamente da Castel Di Sangro, dove i primi obiettivi stagionali sono stati rivelati.

Ore senza pausa quelle vissute in casa Napoli negli ultimi giorni, complici gli acquisti di Natan e Cajuste nonché le sempre più insistenti voci inerenti all’interesse per Gabri Veiga. Nel frattempo, nel sempre più azzurro comune di Castel Di Sangro, Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di SkySport. Obiettivi stagionali nonché aggiornamenti sul futuro del club partenopeo sono stati difatti rivelati dal patron azzurro.

Obiettivi stagionali, De Laurentiis senza freni

Un De Laurentiis alquanto fiero quello raggiunto quest’oggi dai microfoni di SkySport. Intervistato dall’emittente satellitare infatti, il patron azzurro non ha nascosto i propri auspici per la stagione a venire, dichiarando di volersi ripetere nel trionfo Scudetto. “I sogni sono il sale della vita, quindi perché rendere quest’ultima sciapa privandola di un sapore?“, la metafora pronunciata da ADL. Quest’ultimo ha poi caricato i propri calciatori invitandoli a dare il massimo anche nella stagione 23/24.

Lo stesso presidente del Napoli si è poi dilettato in aggiornamenti su quello che sarà il programma del proprio team nei prossimi giorni, annunciando che dal prossimo lunedì inizieranno sessioni di duro lavoro presso Castel Volturno. “Lavoreremo in maniera soda e dura per garantire le migliori prestazioni possibili sia agli 11 titolari che agli eventuali 5 sostituti” ha concluso.